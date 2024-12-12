Valve может анонсировать Half-Life 3 на TGA 2024 — порадует ли геймеров Гейб Ньюэлл

Логотип Half-Life 3. Фото: TweakTown

Геймеров может ожидать значимое событие, поскольку на событии The Game Awards 2024, которое состоится 13 декабря в 02:30 по Киеву, непосредственное участие примет компания Valve. Они известны как разработчики Counter-Strike 2, Portal и легендарной Half-Life, изменившей видение разработчиков игр на сюжетные шутеры. На мероприятии могут анонсировать Half-Life 3.

Об этом сообщил авторитетный журналист Джейсон Шрайер.

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Такую же информацию распространяют и другие источники. К примеру, бывший сотрудник Apple Нима Зейгхами, который сейчас работает в компании Infinite Reality и занимается развитием VR-технологий, тоже слышал такую информацию.

The rumor I heard, and I am not kidding here, is that Gabe will be there to announce Half-Life 3.



I personally don’t believe it. But that could be what Jason’s talking about! https://t.co/fRFUwnhHi0 — Nima Zeighami (@NimaZeighami) December 11, 2024

"Слух, который я услышал, и я не шучу, заключается в том, что Гейб Ньюэлл приедет, чтобы анонсировать Half-Life 3. Я лично в это не верю. Но, пожалуй, именно об этом говорит Джейсон", — пишет Зейгхами.

Согласно некоторым источникам, Гейб Ньюэлл может представить VR-шлем от Valve на TGA 2024. Стоит отметить, что эта информация пока является только слухами.

Half-Life 3 ожидается уже 20 лет с того момента, как была выпущена предыдущая часть серии. Слухи в этом году по игре снова активизировались, а в сообществе ее называют "самым знаменитым долгостроем" в истории игровой индустрии.

Напомним, в S.T.A.L.K.E.R. 2 сыграл старейший японский разработчик игр. Он является фанатом серии, но его разочаровал мелкий шрифт пользовательского интерфейса.

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