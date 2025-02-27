Half-Life 3 может выйти в 2025 году — в играх Valve нашли намеки на релиз

Иллюстративное фото с логотипом игры Half-Life 3 и персонажем Гордоном Фриманом. Фото: скриншот/YouTube

Начало 2025 года принесло новую волну слухов, что бесконечное ожидание выхода Half-Life 3 наконец-то подходит к концу. Теперь в коде последних обновлений игр Valve обнаружили упоминания о проекте с внутренним названием "HLX", который большинство поклонников считает именно Half-Life 3. Судя по всему, игра может быть на завершающем этапе производства.

Об этом пишет Ars Technica.

Читайте также:

Какие упоминания о Half-Life 3 нашли дата-майнеры

В свежем видео известный исследователь Valve Тайлер МакВикер (Tyler McVicker) подробно анализирует большое количество переменных и строк кода, найденных в новом обновлении Dota 2 (первом с середины декабря). По его словам, полученные данные свидетельствуют об "оптимизации и полировке", что обычно происходит именно в конце разработки игры.

"Похоже, Valve действительно подходит к финалу производства HLX", — комментирует МакВикер.

Те же обновления содержат файл под названием AI_baseNPC.fgd, который не используется Dota 2, однако изобилует отсылками к Half-Life (например, упоминания о "машинерии" и "инопланетной крови"). В частности, изменения в файле позволяют движку изменять степень симуляции искусственного интеллекта NPC в зависимости от расстояния до игрока. МакВикер считает это чистой "оптимизацией" — еще одним признаком того, что HLX находится на стадии финальной шлифовки.

Кроме того, в февральском обновлении Deadlock появилась новая переменная "hlx_fsr3_min_reactiveness", которая может свидетельствовать об использовании в проекте технологии улучшенного масштабирования изображения AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). По мнению МакВикера, это указывает на то, что HLX действительно приближается к релизу, ведь FSR обычно интегрируется, когда большинство базовых работ над игрой уже завершено.

Эти недавние обнаружения в движке Valve особенно радуют поклонников после сообщений, что в конце 2024 года Half-Life 3 уже достигла фазы тестирования на друзьях и членах семей разработчиков. Хотя в прошлом различные проекты Valve могли переживать перезапуски даже после похожих тестов, МакВикер утверждает, что свежие обновления кода подтверждают, что HLX успешно прошла период зимних праздников и не выглядит так, будто находится на грани очередной переделки. Наоборот, анонс все ближе и ближе.

МакВикер также описывает обновленную физику, которая, вероятно, продолжает механики Half-Life 2, но в значительно расширенном виде — движок может отслеживать плавучесть, горючесть, деформации, симуляцию жидкостей и динамический звук объектов в зависимости от их состояния.

Наибольший интерес вызывает возможность появления в HLX "системы настроений" для NPC. По слухам, она сможет управлять реакциями персонажей на все, что они видят, слышат или даже чувствуют на запах в своем окружении. Также в коде есть намек на "динамически изменяемые навигационные сетки", которые позволят NPC избегать разрушенных препятствий в режиме реального времени. Еще одна заметная функция — возможность случайным образом размещать объекты на уровнях, подобно "режиссеру" в Left 4 Dead.

Напомним, Xiaomi активно тестирует функцию WinPlay, которая предназначена для запуска компьютерных игр на планшетах компании. Сейчас ищут владельцев Xiaomi Pad 6S Pro, чтобы протестировать новую технологию.

Также мы писали, что компания-правообладатель Take-Two заявила, что игра GTA 6 без переносов ожидает релиза осенью 2025 года. Сначала игра выйдет на игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а затем и на персональные компьютеры.