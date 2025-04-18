Почему "крашится" компьютер во время игры — 3 неочевидные причины

Синий "экран смерти" в Windows. Фото: Unsplash

Синий "экран смерти" (BSOD) посреди увлекательной баталии — едва ли не худшее, что может произойти с геймером. Часто мы обвиняем разработчиков в плохой оптимизации или драйверах видеокарты, но нередко проблема кроется в "железе" компьютера, причем в деталях, о которых мало кто задумывается.

О трех основных причинах возникновения проблем рассказывает XDA Developers.

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Во-первых, видеопамять. В 2025-м 8 ГБ видеопамяти больше не гарантируют стабильности, особенно если играть с трассировкой лучей в разрешении выше 1080p. Даже современный среднебюджетный видеоускоритель RTX 4060 Ti может неожиданно закрыться на сценах с большим количеством объектов. Если вы планируете проходить "тяжелые" проекты на ультра-настройках или с рейтрейсингом, присмотритесь к картам с минимум 12 ГБ памяти.

Вторая ловушка — кабели питания. Небольшой дефект или некачественный удлинитель способны вызвать критическое "процесс завершен" уже на экране загрузки. Придется потратить много времени, прежде чем понять, виноват ли сторонний 24-контактный удлинитель ATX или некачественный удлинитель кабеля питания видеокарты. Если с программой все в порядке, а ошибки возникают в требовательных играх, попробуйте подключиться напрямую к блоку питания штатными проводами.

Наконец, нестабильность оперативной памяти. Профили XMP или EXPO разгоняют ОЗУ до паспортных значений, но даже минимальные отклонения в контроллере памяти процессора или прошивке платы могут вызвать сбои. Если MemTest обнаружил ошибки, попробуйте снизить частоту на один-два шага (например, с 3600 МГц до 3200 МГц) или немного увеличить напряжение и ослабить тайминги — иногда этого достаточно, чтобы избавиться от BSOD в самых горячих игровых моментах.

Напомним, когда-то мы лишь задумывались о том, как было бы круто запускать компьютерные игры на своих мобильных телефонах. Однако сейчас это уже перестало быть фантастикой, поскольку появились сервисы, которые помогают это реализовать.

Также мы писали, что большинство пользователей привыкли оставлять ноутбуки или компьютеры постоянно включенными. Безусловно, это удобнее, чем ожидать каждый раз включения, однако специалисты утверждают обратное.