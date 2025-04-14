Ризикуєте більше, ніж думаєте — чому не варто залишати ПК постійно увімкненим

Настільний комп'ютер. Фото: Unsplash

Як з'ясувалося, багато людей як вдома, так і в офісах тримають свої комп'ютери або ноутбуки увімкненими роками, вважаючи це зручним рішенням. Проте фахівці закликають вимикати ПК принаймні час від часу.

Про основні причини, чому краще не залишати свій пристрій постійно увімкненим, пише GSMinfo.

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Чому не варто залишати комп'ютер постійно увімкненим

Навіть коли ви не працюєте за комп'ютером, він лишається підключеним до мережі. У разі вразливості в операційній системі або програмному забезпеченні зловмисник може отримати доступ до ПК, викрасти дані чи використати ваш пристрій у власних цілях. Один із гучних випадків: у великій компанії троянська програма заразила 200 комп'ютерів, і їх почали використовувати для "майнінгу" криптовалют. Зміни помітили лише через зростання рахунків за електроенергію.

Прискорений знос компонентів

Усі комп'ютерні деталі мають свій експлуатаційний ресурс. Постійна робота прискорює зношення особливо вразливих елементів, зокрема жорстких дисків HDD, вентиляторів охолодження та конденсаторів. Навіть SSD-накопичувач відчутно деградує через безперервні цикли запису. Хоча сучасні блоки живлення захищені від перепадів напруги, тривала робота без перерви все одно скорочує "життя" пристрою.

Накопичення помилок і потреба в перезавантаженні

Чим довше ПК працює, тим більше накопичує тимчасових файлів і дрібних системних збоїв. Це може уповільнювати роботу або спричиняти помилки. Регулярне перезавантаження очищає кеш і оперативну пам'ять, повертаючи системі швидкодію.

Ризик пожежі

Існують реальні випадки займання блоків живлення. Якщо вентилятор вийшов з ладу чи перегрів не був вчасно відстежений, це може призвести до пожежі. Чим довше і безперервно працює пристрій, тим вищий ризик несправностей, які можуть спричинити займання.

Зайве енергоспоживання

ПК у робочому режимі може споживати не менше 100 Вт. Це з часом позначається на бюджеті: за місяць простою роботи комп'ютера марно сума може стати досить відчутною. Навіть у сплячому режимі, попри низьке енергоспоживання, певна кількість електроенергії все одно витрачається.

Багато хто зазначає, що сервери у дата-центрах функціонують безперервно роками. Проте серверне обладнання проєктують із розрахунком на цілодобове навантаження, а домашні ПК не мають такого запасу міцності та захисту.

Нагадаємо, один з ентузіастів розробив власну комп'ютерну клавіатуру, в якій кожна клавіша відповідає не літері, а цілому слову. Пристрій має понад тисячу клавіш з найбільш уживаними словами англійської мови.

Також ми писали, що в Windows 11 з'явиться функція оцінки комп'ютера користувача. Вона пояснюватиме, як обсяг оперативної пам'яті або відеокарта можуть вплинути на продуктивність ПК.