Рискуете больше, чем думаете — почему не стоит оставлять ПК постоянно включенным

Настольный компьютер. Фото: Unsplash

Как выяснилось, многие люди как дома, так и в офисах держат свои компьютеры или ноутбуки включенными годами, считая это удобным решением. Однако специалисты призывают выключать ПК по крайней мере время от времени.

Об основных причинах, почему лучше не оставлять свое устройство постоянно включенным, пишет GSMinfo.

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Почему не стоит оставлять компьютер постоянно включенным

Даже когда вы не работаете за компьютером, он остается подключенным к сети. В случае уязвимости в операционной системе или программном обеспечении злоумышленник может получить доступ к ПК, похитить данные или использовать ваше устройство в собственных целях. Один из громких случаев: в крупной компании троянская программа заразила 200 компьютеров, и их начали использовать для "майнинга" криптовалют. Изменения заметили только из-за роста счетов за электроэнергию.

Ускоренный износ компонентов

Все компьютерные детали имеют свой эксплуатационный ресурс. Постоянная работа ускоряет износ особенно уязвимых элементов, в частности жестких дисков HDD, вентиляторов охлаждения и конденсаторов. Даже SSD-накопитель ощутимо деградирует из-за непрерывных циклов записи. Хотя современные блоки питания защищены от перепадов напряжения, длительная работа без перерыва все равно сокращает "жизнь" устройства.

Накопление ошибок и потребность в перезагрузке

Чем дольше ПК работает, тем больше накапливает временных файлов и мелких системных сбоев. Это может замедлять работу или вызывать ошибки. Регулярная перезагрузка очищает кэш и оперативную память, возвращая системе быстродействие.

Риск пожара

Существуют реальные случаи возгорания блоков питания. Если вентилятор вышел из строя или перегрев не был вовремя отслежен, это может привести к пожару. Чем дольше и непрерывно работает устройство, тем выше риск неисправностей, которые могут привести к возгоранию.

Излишнее энергопотребление

ПК в рабочем режиме может потреблять не менее 100 Вт. Это со временем сказывается на бюджете: за месяц простоя работы компьютера впустую сумма может стать весьма ощутимой. Даже в спящем режиме, несмотря на низкое энергопотребление, определенное количество электроэнергии все равно расходуется.

Многие отмечают, что серверы в дата-центрах функционируют непрерывно годами. Однако серверное оборудование проектируют с расчетом на круглосуточную нагрузку, а домашние ПК не имеют такого запаса прочности и защиты.

Напомним, один из энтузиастов разработал собственную компьютерную клавиатуру, в которой каждая клавиша соответствует не букве, а целому слову. Устройство имеет более тысячи клавиш с наиболее употребляемыми словами английского языка.

Также мы писали, что в Windows 11 появится функция оценки компьютера пользователя. Она будет объяснять, как объем оперативной памяти или видеокарта могут повлиять на производительность ПК.