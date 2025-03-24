Створено клавіатуру з 1020 клавішами — кожна відповідає слову, а не літері (відео)

Ентузіаст створив гігантську клавіатуру зі словами замість букв
Один з технологічних ентузіастів запропонував новаторське, але водночас іронічне рішення: клавіатуру, на якій кожна клавіша відповідає цілому слову, а не окремій літері. Пристрій налічує понад тисячу клавіш і охоплює список найбільш уживаних слів англійської мови.
Про це йдеться у відео Attoparsec на YouTube.
Як влаштована клавіатура
Ідею автор запозичив з концепції "Up-Goer Five" з вебкоміксу xkcd, де складні поняття описувалися лише найпоширенішими словами. На кожній клавіші надруковане окреме слово, що входить до списку приблизно з тисячі найпоширеніших англійських лексем. Щоб набрати речення, достатньо послідовно натискати потрібні клавіші зі словами.
Процес створення клавіатури зайняв приблизно пів року, а головною проблемою стала відсутність друкованої плати необхідного розміру. Через величезну кількість клавіш та потребу у великій поверхні розробник розділив клавіатуру на п'ять панелей, які об'єднує матрична схема з 17 рядами та 60 стовпцями, а керувати всією системою може один мікроконтролер.
Переважна кількість з 1020 клавіш відведена під слова, але є ще близько двох десятків службових клавіш (на кшталт модифікаторів, пробілу тощо). Творець також додав клавіші для зміни форми слова, щоб швидко утворювати множину або, наприклад, минулий час дієслова.
Найскладнішою частиною виявився друк написів на тисячах кейкапів (ковпачків). Автор каналу випробував різні методи — від 3D-друку до перенесення фарбою за допомогою термопреса, щоб кожне слово було чітко написане. Урешті вдалося надрукувати партію кейкапів з текстом високої якості, хоч процес вимагав ретельних експериментів із матеріалами.
Розробник підрахував швидкість набору тексту на такій клавіатурі, й вочевидь, вона виявилася надзвичайно повільною — у середньому трохи понад 10 слів на хвилину. Для порівняння, на звичайній клавіатурі можна друкувати до 80 слів на хвилину.
Клавіатура радше є цікавим експериментом, ніж робочим інструментом. Автор іронічно називає свій пристрій найгіршою клавіатурою, враховуючи її габарити та зручність набору тексту. Хоч клавіатура більш схожа на курйоз, вона безумовно знаходить своє місце в розділі найбільш нестандартних технічних рішень сучасності.
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