Створено клавіатуру з 1020 клавішами — кожна відповідає слову, а не літері (відео)

Саморобна клавіатура, в якій клавіші відповідають не за букви, а за окремі слова. Фото: скриншот/YouTube

Один з технологічних ентузіастів запропонував новаторське, але водночас іронічне рішення: клавіатуру, на якій кожна клавіша відповідає цілому слову, а не окремій літері. Пристрій налічує понад тисячу клавіш і охоплює список найбільш уживаних слів англійської мови.

Про це йдеться у відео Attoparsec на YouTube.

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Як влаштована клавіатура

Ідею автор запозичив з концепції "Up-Goer Five" з вебкоміксу xkcd, де складні поняття описувалися лише найпоширенішими словами. На кожній клавіші надруковане окреме слово, що входить до списку приблизно з тисячі найпоширеніших англійських лексем. Щоб набрати речення, достатньо послідовно натискати потрібні клавіші зі словами.

Процес створення клавіатури зайняв приблизно пів року, а головною проблемою стала відсутність друкованої плати необхідного розміру. Через величезну кількість клавіш та потребу у великій поверхні розробник розділив клавіатуру на п'ять панелей, які об'єднує матрична схема з 17 рядами та 60 стовпцями, а керувати всією системою може один мікроконтролер.

Переважна кількість з 1020 клавіш відведена під слова, але є ще близько двох десятків службових клавіш (на кшталт модифікаторів, пробілу тощо). Творець також додав клавіші для зміни форми слова, щоб швидко утворювати множину або, наприклад, минулий час дієслова.

Клавіатура з 1020 клавішами зі словами, замість літер. Фото: скриншот/YouTube

Найскладнішою частиною виявився друк написів на тисячах кейкапів (ковпачків). Автор каналу випробував різні методи — від 3D-друку до перенесення фарбою за допомогою термопреса, щоб кожне слово було чітко написане. Урешті вдалося надрукувати партію кейкапів з текстом високої якості, хоч процес вимагав ретельних експериментів із матеріалами.

Розробник підрахував швидкість набору тексту на такій клавіатурі, й вочевидь, вона виявилася надзвичайно повільною — у середньому трохи понад 10 слів на хвилину. Для порівняння, на звичайній клавіатурі можна друкувати до 80 слів на хвилину.

Клавіатура радше є цікавим експериментом, ніж робочим інструментом. Автор іронічно називає свій пристрій найгіршою клавіатурою, враховуючи її габарити та зручність набору тексту. Хоч клавіатура більш схожа на курйоз, вона безумовно знаходить своє місце в розділі найбільш нестандартних технічних рішень сучасності.

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