12-річний підліток здійснив ядерний синтез у кімнаті — до нього завітало ФБР

Джексон Освальт біля своєї установки для проведення ядерного синтезу. Фото: скриншот/YouTube

Тоді як більшість 12-річних хлопців грає у відеоігри, збирає фігурки чи обмінюється картками, Джексон Освальт із Мемфіса, штат Теннессі, вирішив зайнятися наукою. Він провів ядерний синтез прямо у себе в кімнаті.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

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За словами Джексона, він вирішив зосередитися на науці, оскільки вона найбільше нагадує відеоігри у реальному часі.

Захоплення хлопця принесло плоди — 2 лютого 2018 року, лише за дві години до свого 13-річчя, він став наймолодшою людиною, яка досягла ядерного синтезу. Але несподівано для себе хлопець привернув увагу ФБР.

Як 12-річний хлопчик створив ядерний реактор

Ядерний синтез — це надзвичайно складний процес, особливо для вченого-аматора. Він передбачає злиття двох або більше атомних ядер під впливом високих температур і тиску, що призводить до вивільнення енергії. Саме ця технологія потенційно може стати екологічно чистим джерелом енергії.

Джексон надихнувся історією Тейлора Вілсона, який у підлітковому віці зібрав реактор ядерного синтезу. Він почав дивитися освітні відео на YouTube і досліджувати, які матеріали потрібні для створення пристрою. Вже в 11 років хлопець замовив необхідні компоненти на eBay.

Перший пристрій, так званий "демо-ф'юзер", створював плазму, але не здійснював ядерного синтезу. Джексон представив його на шкільному науковому ярмарку, де вразив і навіть трохи налякав публіку. Але він знав, що це лише початок.

Наступним кроком стала серія удосконалень:

перебудова вакуумної камери;

придбання турбомолекулярної помпи;

виготовлення внутрішньої сітки з танталу;

доставка дейтерію як палива.

Після року випробувань, 2 лютого 2018 року, Джексон успішно досяг ядерного синтезу. Його рекорд підтвердили спільнота Fusor.net та дослідник Річард Галл, який веде список аматорських вчених, що досягли цього процесу.

Оскільки це сталося о 13:30 дня, а його день народження був лише о 15:38, Джексон технічно ще був 12-річним, що дозволило йому встановити світовий рекорд Гіннеса.

Несподіваний візит ФБР

Хоча експерименти Джексона не завдавали шкоди, одного ранку до нього додому завітали агенти ФБР з дозиметром, щоб перевірити рівень радіації.

"На щастя, мене залишили на свободі", — жартує хлопець.

Після цього він отримав численні запрошення від енергетичних стартапів та навіть відвідав атомну електростанцію.

Сьогодні Джексон займається розробкою обладнання для наукових лабораторій, співпрацює з компаніями на кшталт Midjourney та досліджує штучний інтелект. А технологія, з якою він працював у своїй дитячій кімнаті, досі залишається перспективним джерелом чистої енергії. Китай, наприклад, нещодавно представив свою установку "Штучне сонце", яка використовує принцип ядерного синтезу для створення екологічно чистої енергії.

Нагадаємо, генеральний директор ШІ-компанії Anthropic висловив думку, що штучний інтелект допоможе збільшити тривалість життя людей удвічі. За його словами, це може статися вже протягом наступних 5-10 років.

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