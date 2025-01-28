Штучний інтелект — чи подвоїть він тривалість життя до 160 років

Роботизована рука торкається людської руки. Фото: Pexels

Майбутнє штучного інтелекту стало однією з головних тем Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія. Зараз великі технологічні корпорації активно інвестують у генеративний штучний інтелект, вбачаючи в ньому ключ до майбутнього. Однак серед прогнозів, що прозвучали на конференції, можна відчути й певну нотку відчаю. Наприклад, генеральний директор AI-компанії Anthropic заявив, що завдяки штучному інтелекту тривалість людського життя подвоїться протягом найближчих 5-10 років.

Про це пише Gizmodo.

Читайте також:

Чи зможе штучний інтелект подвоїти тривалість людського життя

Даріо Амоді зробив цю заяву під час панелі "Технології у світі", зазначивши, що його прогнози є найбільш оптимістичними щодо швидкості змін, які може принести впровадження ШІ.

"На мою думку, вже до 2026 або 2027 року ми матимемо системи ШІ, які будуть кращими за майже всіх людей у майже всіх сферах. Я бачу чимало позитивного потенціалу", — зазначив Амоді.

Але найцікавіше Амоді розповів про можливий вплив ШІ на біологію та здоров'я. Саме ці напрямки, на його думку, можуть призвести до значного продовження життя.

"Якщо все піде за планом, ми зможемо зробити 100 років прогресу в галузі біології лише за 5-10 років. Подвоєння тривалості життя людей у такому випадку виглядає не таким вже й фантастичним. І якщо ШІ зможе пришвидшити цей процес, це може статися навіть швидше", — заявив він.

Проте наскільки реалістичними є такі прогнози? Сама фраза Амоді про те, що це не дуже точна наука, вже говорить багато про що. Подвоєння тривалості людського життя у такий короткий термін має нереальний вигляд. Наприклад, за даними Gizmodo, лише 3,1% жінок і 1,3% чоловіків, народжених у 2019 році, ймовірно, досягнуть віку 100 років. Подвоєння тривалості життя означало б, що звичайні люди могли б жити до 160 років, що значно перевищує будь-який рекорд.

Професор Школи громадського здоров'я Університету Іллінойсу в Чикаго Стюарт Джей Олшанський зазначив, що технології дійсно сприяли збільшенню тривалості життя за останнє століття, але вони мають певну межу.

"Зараз у це вкладаються великі гроші, і відбувається багато хороших наукових досліджень. Але водночас існує безліч перебільшень. Хотілося б, щоб люди перестали заявляти, що всі житимуть до 120 чи 150 років", — пояснює Олшанський.

Попри це, одержимість багатіїв технологічного світу ідеєю безсмертя цілком зрозуміла. Усі, незалежно від статків, колись помруть, і навіть мільярди доларів не можуть змінити цей факт.

Чи здатний ШІ дійсно змінити життя в значний спосіб? Цілком можливо. Однак коли йдеться про подвоєння тривалості життя — час покаже.

Нагадаємо, серед користувачів останнім часом неймовірну популярність здобув китайський стартап DeepSeek. Це модель штучного інтелекту, яка привернула увагу, перевершивши ChatGPT.

Також ми писали, що в американському App Store DeepSeek став найпопулярнішим додатком. Модель ШІ-помічника стартапу змогла обігнати конкурента ChatGPT.