Искусственный интеллект — удвоит ли он продолжительность жизни до 160 лет

Роботизированная рука касается человеческой руки. Фото: Pexels

Будущее искусственного интеллекта стало одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Сейчас крупные технологические корпорации активно инвестируют в генеративный искусственный интеллект, видя в нем ключ к будущему. Однако среди прогнозов, прозвучавших на конференции, можно почувствовать и определенную нотку отчаяния. Например, генеральный директор AI-компании Anthropic заявил, что благодаря искусственному интеллекту продолжительность человеческой жизни удвоится в течение ближайших 5-10 лет.

Об этом пишет Gizmodo.

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Дарио Амоди сделал это заявление во время панели "Технологии в мире", отметив, что его прогнозы являются наиболее оптимистичными относительно скорости изменений, которые может принести внедрение ИИ.

"По моему мнению, уже к 2026 или 2027 году мы будем иметь системы ИИ, которые будут лучше почти всех людей почти во всех сферах. Я вижу немало положительного потенциала", — отметил Амоди.

Но самое интересное Амоди рассказал о возможном влиянии ИИ на биологию и здоровье. Именно эти направления, по его мнению, могут привести к значительному продлению жизни.

"Если все пойдет по плану, мы сможем сделать 100 лет прогресса в области биологии всего за 5-10 лет. Удвоение продолжительности жизни людей в таком случае выглядит не таким уж и фантастическим. И если ИИ сможет ускорить этот процесс, это может произойти даже быстрее", — заявил он.

Но насколько реалистичны такие прогнозы? Сама фраза Амоди, что это не очень точная наука, уже говорит о многом. Удвоение продолжительности человеческой жизни в столь короткий срок выглядит нереально. Например, по данным Gizmodo, только 3,1% женщин и 1,3% мужчин, рожденных в 2019 году, вероятно, достигнут возраста 100 лет. Удвоение продолжительности жизни означало бы, что обычные люди могли бы жить до 160 лет, что значительно превышает любой рекорд.

Профессор Школы общественного здоровья Университета Иллинойса в Чикаго Стюарт Джей Олшански отметил, что технологии действительно способствовали увеличению продолжительности жизни за последнее столетие, но они имеют определенный предел.

"Сейчас в это вкладываются большие деньги и происходит много хороших научных исследований. Но в то же время существует множество преувеличений. Хотелось бы, чтобы люди перестали заявлять, что все будут жить до 120 или 150 лет", — объясняет Олшански.

Несмотря на это, одержимость богачей технологического мира идеей бессмертия вполне объяснима. Все, независимо от состояния, когда-то умрут, и даже миллиарды долларов не могут изменить этот факт.

Способен ли ИИ действительно изменить жизнь значительным образом? Вполне возможно. Однако когда речь идет об удвоении продолжительности жизни — время покажет.

Напомним, среди пользователей в последнее время невероятную популярность получил китайский стартап DeepSeek. Это модель искусственного интеллекта, которая привлекла внимание, превзойдя ChatGPT.

Также мы писали, что в американском App Store DeepSeek стал самым популярным приложением. Модель ИИ-помощника стартапа смогла обогнать конкурента ChatGPT.