12-летний подросток совершил ядерный синтез в комнате — к нему пожаловало ФБР

Джексон Освальт возле своей установки для проведения ядерного синтеза. Фото: скриншот/YouTube

В то время как большинство 12-летних ребят играют в видеоигры, собирают фигурки или обмениваются картами, Джексон Освальт из Мемфиса, штат Теннесси, решил заняться наукой. Он провел ядерный синтез прямо у себя в комнате.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

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По словам Джексона, он решил сосредоточиться на науке, поскольку она больше всего напоминает видеоигры в реальном времени.

Увлечение парня принесло плоды — 2 февраля 2018 года, всего за два часа до своего 13-летия, он стал самым молодым человеком, который достиг ядерного синтеза. Но неожиданно для себя парень привлек внимание ФБР.

Как 12-летний мальчик создал ядерный реактор

Ядерный синтез — это чрезвычайно сложный процесс, особенно для ученого-любителя. Он предполагает слияние двух или более атомных ядер под воздействием высоких температур и давления, что приводит к высвобождению энергии. Именно эта технология потенциально может стать экологически чистым источником энергии.

Джексон вдохновился историей Тейлора Уилсона, который в подростковом возрасте собрал реактор ядерного синтеза. Он начал смотреть образовательные видео на YouTube и исследовать, какие материалы нужны для создания устройства. Уже в 11 лет парень заказал необходимые компоненты на eBay.

Первое устройство, так называемый "демо-фьюзер", создавало плазму, но не осуществляло ядерного синтеза. Джексон представил его на школьной научной ярмарке, где поразил и даже немного напугал публику. Но он знал, что это только начало.

Следующим шагом стала серия усовершенствований:

перестройка вакуумной камеры;

приобретение турбомолекулярной помпы;

изготовление внутренней сетки из тантала;

доставка дейтерия в качестве топлива.

После года испытаний, 2 февраля 2018 года, Джексон успешно достиг ядерного синтеза. Его рекорд подтвердили сообщество Fusor.net и исследователь Ричард Галл, который ведет список любительских ученых, достигших этого процесса.

Поскольку это произошло в 13:30 дня, а его день рождения был только в 15:38, Джексон технически еще был 12-летним, что позволило ему установить мировой рекорд Гиннеса.

Неожиданный визит ФБР

Хотя эксперименты Джексона не причиняли вреда, однажды утром к нему домой пожаловали агенты ФБР с дозиметром, чтобы проверить уровень радиации.

"К счастью, меня оставили на свободе", — шутит парень.

После этого он получил многочисленные приглашения от энергетических стартапов и даже посетил атомную электростанцию.

Сегодня Джексон занимается разработкой оборудования для научных лабораторий, сотрудничает с компаниями вроде Midjourney и исследует искусственный интеллект. А технология, с которой он работал в своей детской комнате, до сих пор остается перспективным источником чистой энергии. Китай, например, недавно представил свою установку "Искусственное солнце", которая использует принцип ядерного синтеза для создания экологически чистой энергии.

Напомним, генеральный директор ИИ-компании Anthropic высказал мнение, что искусственный интеллект поможет увеличить продолжительность жизни людей вдвое. По его словам, это может произойти уже в течение следующих 5-10 лет.

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