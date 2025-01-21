Зіткнення метеорита із землею вперше зафіксували на відео зі звуком

Кратер від метеорита. Фото: Unsplash

У липні 2024 року житель Маршфілду, острів Принца Едварда, Канада, Джо Велайдум став свідком унікальної події. Метеорит вперше в історії зафіксували на відео та аудіо в момент його падіння на землю — і це сталося просто біля його будинку.

Про це пише IFLScience.

Читайте також:

"Це неймовірно — усвідомлювати, наскільки рідкісним був цей випадок і як близько я був до зіткнення. Я стояв саме в місці удару за кілька хвилин до події", — розповів Велайдум виданню Compass Media.

Як чоловіку вдалося зафіксувати падіння метеорита на землю

Того дня він із партнеркою Лорою вирішив вигуляти собак. Зазвичай нічого незвичайного в такій прогулянці не траплялося, але цього разу Джо зупинився, щоб прибрати собачий повідець із трави, яку мали косити ландшафтники. Якби він затримався на цьому місці ще на одну-дві хвилини, наслідки могли б бути трагічними.

"Якби я залишився на тому місці, метеорит точно влучив би в мене, і, ймовірно, це закінчилося б летально. Поки я невинно прибирав повідець, метеорит летів прямо на мене", — зазначив Велайдум.

Повернувшись із прогулянки, Джо виявив на землі дивні темні уламки. Переглянувши запис із дверної камери, він побачив момент падіння метеорита. На кількох кадрах до зіткнення можна навіть помітити, як космічний об'єкт спускається до землі.

Після консультації з батьком Лори, який припустив, що це міг бути метеорит, Велайдум зібрав близько 7 грамів уламків і відправив їх до університету Альберти для аналізу. Куратор колекції метеоритів Кріс Герд підтвердив, що це хондрит — найстаріші відомі породи, компоненти яких утворилися ще на початку існування Сонячної системи.

"Це вражає — усвідомлювати, що цей шматок каменю подолав сотні мільйонів миль і впав буквально на наш поріг, де я стояв лише кілька хвилин тому", — додав Велайдум.

Хоча такий тип метеоритів є найпоширенішим, подібні випадки трапляються надзвичайно рідко. Особливо унікально те, що падіння було зафіксовано на відео зі звуком.

"Ми ніколи раніше не чули нічого подібного. З наукового погляду це щось нове. Жодне інше падіння метеорита не було задокументоване настільки детально, зокрема із записом звуку", — заявив Герд CBC News.

За підрахунками, метеорит увійшов в атмосферу зі швидкістю близько 60 000 км на годину, сповільнившись до 200 кілометрів на годину перед ударом. На щастя для Велайдума, це сталося вже після того, як він залишив небезпечне місце.

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, ракета Starship компанії SpaceX вибухнула під час тестового запуску. У мережі свідки зафіксували інцидент на відео, а деякі літаки були змушені маневрувати, щоб не зіткнутися з уламками.

Також ми писали, що у січні 2025 року можна очікувати чимало астрономічних явищ. Серед них рідкісне протистояння Марса та парад планет.