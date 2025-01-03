Метеорний дощ Квадрантиди — коли чекати в Україні

Метеорний дощ Квадрантиди. Фото: imagemart.jp

У 2025 році в небі над Україною можна буде побачити різноманітні астрономічні події, зокрема Метеорний потік Квадрантиди. За цим явищем можна спостерігати вже у п'ятницю, 3 січня.

Про це повідомив Дніпровський науково-просвітницький центр астрономії Planetarium Noosphere, в коментарі Суспільному.

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Метеорний потік Квадрантиди

Фахівці пояснили, що Метеорний потік — це явище, коли Земля перетинає шлейф пилу та частинок, залишених кометою або астероїдом, що викликає утворення яскравих слідів в атмосфері.

Цей потік можна побачити вже сьогодні, 3 січня, в напрямку сузір'я Волопаса. Якщо будуть сприятливі погодні умови, то можна вгледіти до 110 метеорів на годину. Найкращий час для спостереження — після опівночі.

"Метеори вилітають між сузір’ями Волопаса та Дракона, неподалік ручки Великої Ведмедиці. Квадрантиди відомі своїми метеорами у вигляді "вогненних куль". Вони довші і яскравіші, ніж звичайні метеори, тому що вони походять з більших уламків", — йдеться у повідомленні.

Де спостерігати Кандрантиди. Фото: itc.ua

Водночас видання itc.ua пояснило, що Квандрантиди — це метеорний потік, утворений залишками астероїда 2003 EH1. Він має діаметр близько 3,2 км і може бути залишками згаслої комети. Як відомо, астероїд 2003 ЕН1 обертається навколо Сонця кожні 5,5 року.

Нагадаємо, вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Залізне ядро планети має на неї сильний вплив.

Також ми писали, що NASA відклало політ людей на Місяць до 2026 року. Раніше політ було заплановано на вересень 2025 року.