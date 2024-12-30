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На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

30 грудня 2025 12:23
Карина Приходько - Редактор
Тривалість доби на Землі змінюється — що кажуть вчені
Земля та місяць. Ілюстративне фото: pixabay.com
Карина Приходько - Редактор

Вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Залізне ядро планети має на неї сильний вплив.

Про це повідомляє Science Alert

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Чому змінюється тривалість доби на Землі

Вчені вважають, що зміни у розплавленому залізному ядрі Землі можуть бути причиною малих коливань тривалості дня на планеті. Попри те, що тривалість доби здається стабільною, насправді вона варіюється, і ця закономірність стала помітною на тривалих масштабах. 

Цикл дня та ночі на Землі точно визначений: кожен із них триває 24 години, а потім починається наступний, але рух планети навколо своєї осі не завжди точно укладається о 24 годині.  

За словами дослідників, на тривалість доби впливає безліч факторів, включаючи гравітаційний вплив Місяця та процеси у земній корі. Зміни у розподілі маси, такі як танення льодів або зміни об'єму води, також можуть впливати на швидкість обертання планети. Однак на тимчасових інтервалах у кілька тисяч років вчені помітили незначні коливання тривалості дня, які важко пояснити відомими чинниками. Одним із можливих пояснень є рух на межі ядра та мантії Землі, що призводить до таких змін.

Для точнішого аналізу цих коливань, вчені розробили новий підхід. Так, вони почали використовувати нейромережі та дані про магнітне поле Землі, отримані з дослідження гірських порід. Крім того, були використані дані про сонячні затемнення, які дозволяють відстежувати зміни обертання планети протягом тисячоліть.

Таким чином результати дослідження показали, що зміни маси льодів та води значно менше впливають на тривалість доби, ніж це передбачалося раніше. Натомість коливання відповідають моделям, що пояснюють рух рідкого зовнішнього ядра Землі.

Наразі це питання залишається відкритим, оскільки вчені наголошують, що моделювання таких малих змін потребує подальших покращень та точніших даних. Проте надалі планується продовжити роботу над створенням детальніших моделей, аби зрозуміти, як процеси в надрах Землі можуть впливати на тривалість доби. 

Нагадаємо, нещодавно астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку". Фахівцям вдалося зробити чудове фото скупчення зірок NGC 2264. 

Також ми писали, що нещодавно астрономи отримали нову загадку космосу. Вони спостерігали, як з надмасивної чорної діри галактики Центавр А вилітали величезні струмені плазми та зіштовхувалися з чимось.

космос вчені Земля час доба

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