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NASA відкрило нову загадку космосу в галактиці Центавр А

12 грудня 2024 09:14
Володимир Мололкін - редактор
NASA зафіксувало, як струмінь чорної діри підриває таємничий об'єкт — вчені спантеличені
Струмені Центавра А в рентгенівських променях. Фото: NASA/CXC/SAO/D. Bogensberger
Володимир Мололкін - редактор

Астрономи нещодавно отримали загадку, що захоплює, відносно однієї з найдивніших галактик поблизу Чумацького Шляху. Її називають Центавром А, і коли вона рухається в міжгалактичному просторі, величезні струмені плазми вилітають з її центральної надмасивної чорної діри й врізаються в щось.

Про це розповідає Science Alert.

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Астрономи не мають уявлення про те, в що врізається плазма. Вони назвали це C4, і попри те, що воно не знаходиться тут, це цікаво, оскільки жодне інше зіткнення в струменях Центавра А не викликає такого ж V-подібного рентгенівського випромінювання, яке викликає C4.

Центавр А — це особлива галактика, яка знаходиться на відстані близько 12 млн світлових років від Чумацького Шляху. Її дивовижні риси включають безліч орбітальних карликових галактик, які акуратно розташовані навколо галактичної площини та мають дивну форму з помітним пилом і структуру, яка може бути результатом зіткнення та злиття двох галактик.

Бувши однією з найближчих до нас галактик, вона також демонструє обидва види поведінки: дуже активну надмасивну чорну діру та зореутворення. Активність чорної діри є настільки сильною, що струмені частинок, які вириваються з її полярних районів, вриваються в міжгалактичний простір, що викликає величезні кількості радіовипромінювання. З цієї причини Центавр А є важливим об'єктом для спостереження з Землі. Крім того, при більш детальному дослідженні випромінювання чорної діри в радіохвилях було виявлено деякі незвичайні особливості, які раніше не спостерігалися.

По-перше, мабуть, потрібно пояснити, як відбуваються ці випромінювання. Коли йдеться про надмасивну чорну діру як активну, мається на увазі, що вона активно притягує матерію з величезного диска матеріалу, який закручується навколо неї; це схоже на те, як вода стікає в каналізацію.

Однак не весь вихровий матеріал виходить за горизонт подій. Вчені вважають, що частина чорної діри відвертається і прискорюється вздовж ліній магнітного поля навколо зовнішньої сторони діри до її полюсів. Там вона з величезною силою запускається в космос, утворюючи струмені частинок, які іноді досягають мільйонів світлових років. Центавр А є однією з найкращих лабораторій для детального вивчення цих струменів, оскільки вона знаходиться дуже близько. Щоб якнайближче дослідити високоенергетичне світло, створене струменями Центавра А, астрономи використовували рентгенівську обсерваторію NASA Чандра. Саме тоді вони виявили дивну V-подібну особливість, яка нагадувала яскраве точкове джерело випромінювання.

Це має такий вигляд, ніби кожне плече V має розмір близько 700 світлових років, і якщо струмінь рухається зі швидкістю, близькою до швидкості світла у вакуумі, він врізається в щось і створює витікання. Неясно, що це за "щось". Цілком можливо, що це масивна зоря або вузол турбулентності. Що б це не було, рукава V можуть бути створені взаємодією струменя та об'єкта, який відриває матеріал від точкового джерела. Цей матеріал також світиться в рентгенівських променях, коли він взаємодіє зі струменем. Навіть у цьому випадку структуру V важко пояснити.

Хоча це стосується лише одного рукава, логічно очікувати, що виходи з точкового джерела будуть рівними потоку струменя. З'являється ще одне під косим кутом, який важко пояснити. Крім того, інші зіткнення в джетах виглядають як радіохвилі без чіткої структури, на відміну від V у C4. Щоб з'ясувати, що створює дивну V-подібну форму рентгенівських променів у струменях Центавра А, можливо, знадобиться більше спостережень у різних діапазонах довжин хвиль. Проте, відповіді, ймовірно, є лише питанням часу, враховуючи ймовірність того, що ми продовжуватимемо спостерігати за нашим дивним сусідом.

Нагадаємо, вчені у ЦЕРНі відтворили умови, які були при Великому вибуху. Експеримент дозволив виявити перші свідчення існування антиматерії.

Також ми писали, що космічний апарат NASA "Вояджер-1" зміг самостійно відновити свою роботу і продовжує рух до зовнішніх районів Сонячної системи. Дрон знаходиться на відстані 24,9 млрд км від Землі.

NASA космос Галактика Чумацький Шлях випромінювання астрономічні явища

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