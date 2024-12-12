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NASA открыло новую загадку космоса в галактике Центавр А

12 декабря 2024 09:14
Владимир Мололкин - редактор
NASA зафиксировало, как струя черной дыры подрывает таинственный объект — ученые озадачены
Потоки Центавра А в рентгеновских лучах. Фото: NASA/CXC/SAO/D. Bogensberger
Владимир Мололкин - редактор

Астрономы недавно получили захватывающую загадку относительно одной из самых странных галактик близ Млечного Пути. Ее называют Центавром А, и когда она двигается в межгалактическом пространстве, огромные струи плазмы вылетают из ее центральной сверхмассивной черной дыры и врезаются во что-то.

Об этом рассказывает Science Alert.

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Астрономы не имеют представления о том, во что врезается плазма. Они назвали это C4, и, несмотря на то, что оно не находится здесь, это интересно, поскольку ни одно другое столкновение в струях Центавра А не вызывает такого же V-образного рентгеновского излучения, которое вызывает C4.

Центавр А — это особая галактика, которая находится на расстоянии около 12 млн световых лет от Млечного Пути. Ее удивительные черты включают множество орбитальных карликовых галактик, которые аккуратно расположены вокруг галактической плоскости и создают странную форму с заметной пылью и структуру, которая может являться результатом столкновения и слияния двух галактик.

Будучи одной из ближайших к нам галактик, она также демонстрирует оба вида поведения: очень активную сверхмассивную черную дыру и звездообразование. Активность черной дыры настолько сильна, что струи частиц, которые вырываются из ее полярных районов, врываются в межгалактическое пространство, что вызывает огромные количества радиоизлучения. По этой причине Центавр А является важнейшим объектом для наблюдения с Земли. Кроме того, при более детальном исследовании излучения черной дыры в радиоволнах были обнаружены некоторые необычные особенности, ранее не наблюдавшиеся.

Во-первых, должно быть, нужно объяснить, как происходят эти излучения. Когда речь идет о сверхмассивной черной дыре как активной, подразумевается, что она активно притягивает материю с огромного диска закручивающегося вокруг нее материала; это сродни тому, как вода стекает в канализацию.

Однако не весь вихревой материал выходит за горизонт событий. Ученые считают, что часть черной дыры отворачивается и ускоряется вдоль линий магнитного поля вокруг внешней стороны дыры к ее полюсам. Там она с огромной силой запускается в космос, образуя струи частиц, иногда достигающих миллионов световых лет. Центавр А является одной из лучших лабораторий для подробного изучения этих струй, поскольку она находится очень близко. Чтобы как можно ближе исследовать высокоэнергетический свет, созданный струями Центавра А, астрономы использовали рентгеновскую обсерваторию NASA Чандра. Именно тогда они обнаружили удивительную V-образную особенность, напоминавшую яркий точечный источник излучения.

Это выглядит так, будто каждое плечо V имеет размер около 700 световых лет, и если струя движется со скоростью, близкой к скорости света в вакууме, она врезается во что-то и создает утечку. Неясно, что это за "что-то". Вполне возможно, что это массивная звезда или узел турбулентности. Что бы это ни было, рукава V могут быть созданы взаимодействием струи и объекта, отрывающего материал от точечного источника. Этот материал также светится в рентгеновских лучах, когда он взаимодействует со струей. Даже в этом случае структуру V затруднительно объяснить.

Хотя это касается только одного рукава, логично ожидать, что выходы из точечного источника будут равны потоку струи. Появляется еще одно под косым углом, который трудно объяснить. Кроме того, другие столкновения в джетах выглядят как радиоволны без четкой структуры, в отличие от V в C4. Чтобы выяснить, что создает странную V-образную форму рентгеновских лучей в струях Центавра А, может потребоваться больше наблюдений в различных диапазонах длин волн. Однако ответы, вероятно, являются лишь вопросом времени, учитывая вероятность того, что мы будем продолжать наблюдать за нашим странным соседом.

Напомним, ученые в ЦЕРНе воспроизвели условия, которые были при Большом взрыве. Эксперимент позволил выявить первые свидетельства существования антиматерии.

Также мы писали, что космический аппарат NASA "Вояджер-1" смог самостоятельно возобновить свою работу и продолжает движение во внешние районы Солнечной системы. Дрон находится в 24,9 млрд км от Земли.

NASA космос Галактика Млечный Путь излучение астрономические явления

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