Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет arrow

На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

30 декабря 2025 12:23
Карина Приходько - Редактор
Продолжительность суток на Земле меняется — что говорят ученые
Земля и Луна. Иллюстративное фото: pixabay.com
Карина Приходько - Редактор

Ученые из Швейцарии считают, что продолжительность суток на Земле меняется. Железное ядро планеты оказывает на нее сильное влияние.

Об этом сообщает Science Alert.

Читайте также:

Почему меняется продолжительность суток на Земле

Ученые считают, что изменения в расплавленном железном ядре на Земле могут быть причиной малых колебаний продолжительности дня на планете. Несмотря на то, что продолжительность суток кажется стабильной, на самом деле она варьируется, и эта закономерность стала заметна на длительных масштабах.

Цикл дня и ночи на Земле точно определен: каждый из них длится 24 часа, а затем начинается следующее, но движение планеты вокруг своей оси не всегда точно укладывается в 24 часа.

По словам исследователей, на длительность суток влияет множество факторов, включая гравитационное влияние Луны и процессы в земной коре. Изменения в распределении массы, такие как таяние льдов или изменения объема воды, также могут влиять на скорость вращения планеты. Однако на временных интервалах в несколько тысяч лет ученые заметили незначительные колебания продолжительности дня, трудно объяснимые известными факторами. Одним из возможных объяснений является движение на границе ядра и мантии Земли, что приводит к переменам.

Для более точного анализа этих колебаний ученые разработали новый подход. Так, они начали использовать нейросети и данные о магнитном поле Земли, полученные из исследования горных пород. Кроме того, были использованы данные о солнечных затмениях, позволяющих отслеживать изменения вращения планеты на протяжении тысячелетий.

Таким образом, результаты исследования показали, что изменения массы льдов и воды значительно меньше влияют на продолжительность суток, чем это предполагалось ранее. Вместо этого колебания соответствуют моделям, объясняющим движение жидкого внешнего ядра Земли.

В настоящее время этот вопрос остается открытым, поскольку ученые отмечают, что моделирование таких малых изменений требует дальнейших улучшений и более точных данных. Однако в дальнейшем планируется продолжить работу над созданием более детальных моделей, чтобы понять, как процессы в недрах Земли могут влиять на продолжительность суток.

Напомним, недавно астрономы обнаружили в космосе "Новогоднюю елку". Специалистам удалось сделать великолепное фото скопления звезд NGC 2264.

Также мы писали, что недавно астрономы получили новую загадку космоса. Они наблюдали, как из сверхмассивной черной дыры галактики Центавр А вылетали огромные струи плазмы и сталкивались с чем-то.

космос ученые Земля время сутки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:20 Путин попал в список неудачников 2024 года, — Politico

13:02 Рекорд военного из Одессы не могут побить уже 25 лет — видео

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

12:59 Город без головы — мэр из Одесчины встретит Новый год за решеткой

12:56 Война закончится — сеть разразилась мемами из-за слов Гордона

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

12:45 На Запорожье ГУР ударили по штабу оккупантов — эффектное видео

12:32 Какой будет погода на Новый год — синоптик Диденко дала прогноз

12:31 В Польше предложили запретить въезд украинским военным

12:31 Россияне активизировались на юге — какова цель

12:27 Сибига в Дамаске — министр передал Сирии послание Зеленского

13:20 Путин попал в список неудачников 2024 года, — Politico

13:02 Рекорд военного из Одессы не могут побить уже 25 лет — видео

12:59 Город без головы — мэр из Одесчины встретит Новый год за решеткой

12:56 Война закончится — сеть разразилась мемами из-за слов Гордона

12:45 На Запорожье ГУР ударили по штабу оккупантов — эффектное видео

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

12:32 Какой будет погода на Новый год — синоптик Диденко дала прогноз

12:31 В Польше предложили запретить въезд украинским военным

12:31 Россияне активизировались на юге — какова цель

12:27 Сибига в Дамаске — министр передал Сирии послание Зеленского

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года