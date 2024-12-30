Продолжительность суток на Земле меняется — что говорят ученые

Земля и Луна. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые из Швейцарии считают, что продолжительность суток на Земле меняется. Железное ядро планеты оказывает на нее сильное влияние.

Об этом сообщает Science Alert.

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Почему меняется продолжительность суток на Земле

Ученые считают, что изменения в расплавленном железном ядре на Земле могут быть причиной малых колебаний продолжительности дня на планете. Несмотря на то, что продолжительность суток кажется стабильной, на самом деле она варьируется, и эта закономерность стала заметна на длительных масштабах.

Цикл дня и ночи на Земле точно определен: каждый из них длится 24 часа, а затем начинается следующее, но движение планеты вокруг своей оси не всегда точно укладывается в 24 часа.

По словам исследователей, на длительность суток влияет множество факторов, включая гравитационное влияние Луны и процессы в земной коре. Изменения в распределении массы, такие как таяние льдов или изменения объема воды, также могут влиять на скорость вращения планеты. Однако на временных интервалах в несколько тысяч лет ученые заметили незначительные колебания продолжительности дня, трудно объяснимые известными факторами. Одним из возможных объяснений является движение на границе ядра и мантии Земли, что приводит к переменам.

Для более точного анализа этих колебаний ученые разработали новый подход. Так, они начали использовать нейросети и данные о магнитном поле Земли, полученные из исследования горных пород. Кроме того, были использованы данные о солнечных затмениях, позволяющих отслеживать изменения вращения планеты на протяжении тысячелетий.

Таким образом, результаты исследования показали, что изменения массы льдов и воды значительно меньше влияют на продолжительность суток, чем это предполагалось ранее. Вместо этого колебания соответствуют моделям, объясняющим движение жидкого внешнего ядра Земли.

В настоящее время этот вопрос остается открытым, поскольку ученые отмечают, что моделирование таких малых изменений требует дальнейших улучшений и более точных данных. Однако в дальнейшем планируется продолжить работу над созданием более детальных моделей, чтобы понять, как процессы в недрах Земли могут влиять на продолжительность суток.

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