Метеорный дождь Квадрантиды — когда ждать в Украине

Метеорный дождь. Фото: imagemart.jp

В 2025 году в небе над Украиной можно будет увидеть разнообразные астрономические события, в частности Метеорный поток Квадрантиды. За этим явлением можно наблюдать уже в пятницу, 3 января.

Об этом сообщил Днепровский научно-просветительский центр астрономии Planetarium Noosphere, в комментарии.

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Метеорный поток Квадрантиды

Специалисты объяснили, что метеорный поток — это явление, когда Земля пересекает шлейф пыли и частиц, оставленных кометой или астероидом, что вызывает образование ярких следов в атмосфере.

Этот поток можно увидеть уже сегодня, 3 января, в направлении созвездия Волопаса. Если будут благоприятные погодные условия, то можно увидеть до 110 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения — после полуночи.

"Метеоры вылетают между созвездиями Волопаса и Дракона, недалеко от ручки Большой Медведицы. Квадрантиды известны своими метеорами в виде "огненных шаров". Они длиннее и ярче, чем обычные метеоры, потому что они происходят из больших обломков", — говорится в сообщении.

Где наблюдать кандрантиды. Фото: itc.ua

В то же время, издание itc.ua пояснило, что Квандрантиды — это метеорный поток, образованный остатками астероида 2003 EH1. Он имеет диаметр около 3,2 км и может быть остатками потухшей кометы. Как известно, астероид 2003 г. ЭН1 вращается вокруг Солнца каждые 5,5 года.

Напомним, ученые из Швейцарии считают, что продолжительность суток на Земле меняется. Железное ядро планеты оказывает на нее сильное влияние.

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