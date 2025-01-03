Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow В Украине можно будет наблюдать метеорный дождь — когда ждать arrow

В Украине можно будет наблюдать метеорный дождь — когда ждать

3 января 2025 10:15
Карина Приходько - Редактор
Метеорный дождь Квадрантиды — когда ждать в Украине
Метеорный дождь. Фото: imagemart.jp
Карина Приходько - Редактор

В 2025 году в небе над Украиной можно будет увидеть разнообразные астрономические события, в частности Метеорный поток Квадрантиды. За этим явлением можно наблюдать уже в пятницу, 3 января.

Об этом сообщил Днепровский научно-просветительский центр астрономии Planetarium Noosphere, в комментарии.

Читайте также:

Метеорный поток Квадрантиды

Специалисты объяснили, что метеорный поток — это явление, когда Земля пересекает шлейф пыли и частиц, оставленных кометой или астероидом, что вызывает образование ярких следов в атмосфере.

Этот поток можно увидеть уже сегодня, 3 января, в направлении созвездия Волопаса. Если будут благоприятные погодные условия, то можно увидеть до 110 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения — после полуночи.

"Метеоры вылетают между созвездиями Волопаса и Дракона, недалеко от ручки Большой Медведицы. Квадрантиды известны своими метеорами в виде "огненных шаров". Они длиннее и ярче, чем обычные метеоры, потому что они происходят из больших обломков", — говорится в сообщении.

null
Где наблюдать кандрантиды. Фото: itc.ua

В то же время, издание itc.ua пояснило, что Квандрантиды — это метеорный поток, образованный остатками астероида 2003 EH1. Он имеет диаметр около 3,2 км и может быть остатками потухшей кометы. Как известно, астероид 2003 г. ЭН1 вращается вокруг Солнца каждые 5,5 года.

Напомним, ученые из Швейцарии считают, что продолжительность суток на Земле меняется. Железное ядро планеты оказывает на нее сильное влияние.

Также мы писали, что NASA отложило полет людей на Луну до 2026 года. Ранее полет был намечен на сентябрь 2025 года.

космос дождь метеорит Земля астронавты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:12 У "Дії" возникла путаница с выплатой "Нацкешбэка" за декабрь

11:04 На Солнце было 12 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

10:57 Новой катастрофы не избежать — устаревшие суда РФ в Черном море

10:49 Во Львове задерживают начало заседания по делу убийства Фарион

10:45 Повестки украинцам в Польше — власти страны отреагировали

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:43 В Венгрии лидер оппозиции в новогоднюю ночь призвал к перевыборам

10:41 Леннокс Льюис рассказал, как завершилось бы их сражение с Усиком

10:27 Сдай елку на переработку — адреса пунктов в Одессе

10:15 В Украине можно будет наблюдать метеорный дождь — когда ждать

10:12 Декларация по налогу на недвижимость — что изменилось с 1 января

11:12 У "Дії" возникла путаница с выплатой "Нацкешбэка" за декабрь

11:04 На Солнце было 12 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

10:57 Новой катастрофы не избежать — устаревшие суда РФ в Черном море

10:49 Во Львове задерживают начало заседания по делу убийства Фарион

10:45 Повестки украинцам в Польше — власти страны отреагировали

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:43 В Венгрии лидер оппозиции в новогоднюю ночь призвал к перевыборам

10:41 Леннокс Льюис рассказал, как завершилось бы их сражение с Усиком

10:27 Сдай елку на переработку — адреса пунктов в Одессе

10:15 В Украине можно будет наблюдать метеорный дождь — когда ждать

10:12 Декларация по налогу на недвижимость — что изменилось с 1 января

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года