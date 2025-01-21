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Историческое падение метеорита — впервые зафиксирован звук удара

21 января 2025 09:12
Владимир Мололкин - редактор
Столкновение метеорита с землей впервые зафиксировали на видео со звуком
Кратер от метеорита. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В июле 2024 года житель Маршфилда, остров Принца Эдварда, Канада, Джо Велайдум стал свидетелем уникального события. Метеорит впервые в истории зафиксировали на видео и аудио в момент его падения на землю — и это произошло прямо возле его дома.

Об этом пишет IFLScience.

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"Это невероятно — осознавать, насколько редким был этот случай и как близко я был к столкновению. Я стоял именно в месте удара за несколько минут до события", — рассказал Велайдум изданию Compass Media.

Как мужчине удалось зафиксировать падение метеорита на землю

В тот день он с партнершей Лорой решил выгулять собак. Обычно ничего необычного в такой прогулке не случалось, но на этот раз Джо остановился, чтобы убрать собачий поводок с травы, которую должны были косить ландшафтники. Если бы он задержался на этом месте еще на одну-две минуты, последствия могли бы быть трагическими.

"Если бы я остался на том месте, метеорит точно попал бы в меня, и, вероятно, это закончилось бы летально. Пока я невинно убирал поводок, метеорит летел прямо на меня", — отметил Велайдум.

Вернувшись с прогулки, Джо обнаружил на земле странные темные обломки. Просмотрев запись с дверной камеры, он увидел момент падения метеорита. На нескольких кадрах до столкновения можно даже заметить, как космический объект спускается к земле.

После консультации с отцом Лоры, который предположил, что это мог быть метеорит, Велайдум собрал около 7 граммов обломков и отправил их в университет Альберты для анализа. Куратор коллекции метеоритов Крис Герд подтвердил, что это хондриты — старейшие известные породы, компоненты которых образовались еще в начале существования Солнечной системы.

"Это впечатляет — осознавать, что этот кусок камня преодолел сотни миллионов миль и упал буквально на наш порог, где я стоял всего несколько минут назад", — добавил Велайдум.

Хотя такой тип метеоритов является самым распространенным, подобные случаи случаются чрезвычайно редко. Особенно уникально то, что падение было зафиксировано на видео со звуком.

"Мы никогда раньше не слышали ничего подобного. С научной точки зрения это что-то новое. Ни одно другое падение метеорита не было задокументировано настолько подробно, в частности с записью звука", — заявил Герд CBC News.

По подсчетам, метеорит вошел в атмосферу со скоростью около 60 000 км в час, замедлившись до 200 километров в час перед ударом. К счастью для Велайдума, это произошло уже после того, как он покинул опасное место.

Напомним, в четверг, 16 января, ракета Starship компании SpaceX взорвалась во время тестового запуска. В сети свидетели зафиксировали инцидент на видео, а некоторые самолеты были вынуждены маневрировать, чтобы не столкнуться с обломками.

Также мы писали, что в январе 2025 года можно ожидать немало астрономических явлений. Среди них редкое противостояние Марса и парад планет.

космос наука видео астрономия метеорит

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