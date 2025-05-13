SysMain в Windows — как скрытая функция Windows ускоряет ПК

Компьютер с операционной системой Windows 10 на экране. Фото: Unsplash

У многих пользователей производительность Windows бывает непредсказуемой, и Microsoft уже давно предлагает встроенные способы сделать систему более шустрой. Одним из них является сервис SysMain (бывший Superfetch), который автоматически загружает в память самые употребляемые программы. Впрочем, на более старых или слабых ПК эта же технология нередко дает противоположный эффект.

Об этом пишет MakeUseOf.

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Что нужно знать о SysMain

SysMain работает в фоновом режиме под учетной записью LocalSystem, отслеживает ваши привычки и "подтягивает" нужные файлы в ОЗУ наперед. Если вы ежедневно открываете браузер, Windows загрузит его компоненты заранее, так что следующий запуск займет лишь мгновение. На современных машинах с достаточным запасом оперативной памяти и быстрым SSD это почти незаметно и действительно добавляет плавности.

Однако предварительное кэширование имеет и обратную сторону: процесс может занимать ресурсы именно тогда, когда вы работаете с "тяжелой" программой, вызывая рывки в ЦП или недостаток памяти. Чем старее компьютер и меньше объем ОЗУ, тем выше риск, что SysMain замедлит работу вместо ускорения.

По умолчанию служба запускается вместе с Windows, но она не является критичной для системы. Отключить ее несложно:

нажмите клавиши Windows+R, чтобы открыть окно "Выполнить"; введите services.msc; нажмите Enter, когда закончите; найдите в списке службу SysMain и дважды щелкните на ней; Нажмите кнопку "Остановить", чтобы остановить службу, если она уже запущена.

Вы также можете изменить раскрывающийся список "Тип запуска" на "Вручную" или "Отключить", чтобы запретить автоматический запуск службы при загрузке Windows.

Настройка службы SysMain в Windows. Фото: MakeUseOf

Функция появилась еще в Windows Vista (2007 год), когда обычные жесткие диски работали значительно медленнее, чем современные твердотельные накопители. С повышением скорости дисков и увеличением объема ОЗУ польза от SysMain постепенно сокращается: преимущество измеряется сотнями миллисекунд, тогда как лишняя нагрузка может быть ощутимой. На ПК с дефицитом ресурсов отключение сервиса часто дает лучшие результаты, уменьшает случайные "скачки" процессора и продлевает срок службы SSD, который меньше подвергается лишним чтениям.

В конце концов, попробовать стоит каждому: решение зависит от того, насколько мощное ваше "железо" и замечаете ли вы задержки во время работы. А если Microsoft усовершенствует SysMain в следующих обновлениях, сервис всегда можно снова активировать и получить дополнительный бонус скорости.

Напомним, многие пользователи, которые годами работали на Windows-компьютерах, признаются, что именно опыт последних версий операционной системы Microsoft стал для них последней каплей. В сообществе r/mac развернулась оживленная дискуссия, собравшая сотни комментариев, и большинство из участников признает — переход на macOS был попыткой вернуть стабильность и спокойствие в ежедневной работе.

Также мы писали, что, хотя официальная поддержка Windows XP завершилась еще в 2014 году, система до сих пор не исчезла из употребления. Даже в 2025 году ее можно встретить в совершенно неожиданных местах — от промышленных предприятий до художественных проектов. Ее "живучесть" объясняется совокупностью экономических соображений, элементом ностальгии и особыми требованиями к безопасности.

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