Перехід на macOS — 5 причин, чому користувачі масово залишають Windows

Ноутбук на Windows з "синім екраном смерті". Фото: Reddit

Багато власників комп'ютерів, які роками користувалися Windows-пристроями, підкреслюють, що саме досвід останніх кількох версій операційної системи Microsoft підштовхнув їх до кардинальної зміни. Дискусія в спільноті r/mac, яка за кілька днів зібрала сотні коментарів, показує, що для більшості рішення перейти на macOS стало спробою повернути собі спокій і стабільність у щоденній роботі.

Про це йдеться в обговоренні на Reddit.

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Стабільність системи й відсутність нав'язливої реклами

Користувачі скаржаться, що Windows 11 перетворилася на ad-supported OS: банери OneDrive, Edge чи Copilot з'являються між завданнями та відволікають. На macOS після інсталяції додаткових "продавчих" нагадувань майже немає, тож система не заважає роботі.

Нормальне встановлення оновлень і мінімум "танців" із налаштуваннями

Windows-апдейти здатні зненацька перезавантажити ПК, зависнути під час .NET-патчів або зіпсувати налаштування. На Mac оновлення запускає сам власник, бачить чіткий таймер і майже завжди отримує робоче середовище без сюрпризів.

Вражаюча автономність і тиха робота ноутбуків Apple

Apple Silicon показує співвідношення "швидкість/споживання", недосяжне для більшості x86-платформ. MacBook Air спокійно витягує до 12 годин монтажу відео чи роботи з кодом, не перетворюючись на "ракету", що торохтить вентиляторами в рюкзаку.

Надійний "алюмінієвий" корпус і довгий життєвий цикл

У коментарях зустрічаються історії про дванадцятирічні Mac mini чи ноутбуки, що пережили наїзд автомобіля й залишилися працездатними. Якість збірки та ремонтопридатність (принаймні на рівні сервісного центру) формують образ пристрою-"танка", який служить роками.

Екосистема та безболісне резервне копіювання

macOS працює у зв'язці з iPhone, iPad, Apple Watch, а Time Machine дає "бекап у три кліки". У разі збою достатньо завантажитися з резервної копії, і дані повертаються без складних маніпуляцій. Для людей, які не хочуть "лікувати" ОС, це вирішальний аргумент.

Нагадаємо, Huawei офіційно представила свою першу настільну операційну систему — HarmonyOS PC, розроблену повністю з нуля. Понад п’ять років роботи, участь понад 10 тисяч інженерів і наявність 2700 патентів дозволили компанії створити повноцінну альтернативу західним ОС із власним ядром, архітектурою безпеки, фреймворком для застосунків і вбудованим ШІ-помічником.

Також ми писали, що Microsoft знову наголосила на завершенні підтримки Windows 10. Через жорсткі вимоги до обладнання та високу ціну ліцензії багато українців не можуть перейти на Windows 11, що спонукає їх шукати безплатні альтернативи з відкритим кодом.

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