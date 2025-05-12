Повноцінна заміна Windows — Huawei представила HarmonyOS для ПК

На столі пристрої з HarmonyOS від Huawei. Фото: скриншот/YouTube

Huawei офіційно презентувала свою першу настільну операційну систему, створену "з нуля" — HarmonyOS PC. Понад п'ять років розробки, участь більш як 10 000 інженерів і 2700 патентів дали компанії змогу запропонувати альтернативу західним платформам із власним ядром, архітектурою безпеки, фреймворком застосунків і вбудованим ШІ-асистентом.

Про це пише Gizmochina.

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Як HarmonyOS PC протиставляє себе Windows

HarmonyOS PC базується на HarmonyOS 5 і розширює екосистему Huawei, яка вже охоплює смартфони, планшети, телевізори, годинники та автомобільні панелі. У центрі системи — перероблене Harmony-ядро, графічний рушій Ark, архітектура безпеки StarShield та інструменти розробника ArkTS і ArkUI. Платформа покликана забезпечити безшовну взаємодію між пристроями: один комплект клавіатури й миші для кількох екранів, миттєвий обмін файлами, перенесення додатків між гаджетами рухом миші. Інтегрований голосовий асистент Xiaoyi розпізнає контекст, підсумовує наради, перекладає зображення та виконує системні команди.

Перший комп'ютер на HarmonyOS PC вийде 19 травня 2025 року з 10-ядерним процесором Kirin X90. Windows на ньому запускатиметься лише всередині віртуальної машини Oseasy, водночас апаратної підтримки Microsoft-системи не передбачено.

З погляду архітектури Huawei робить ставку на вертикальну інтеграцію: HarmonyOS PC оптимізовано під власне "залізо" й сертифіковані периферійні пристрої, що гарантує щільніший зв'язок програмного та апаратного рівнів. У каталозі наразі понад 150 нативних комп'ютерних програм і понад 2000 універсальних застосунків, тоді як Windows пропонує сотні тисяч, але не має настільки тісного зв'язку з конкретними девайсами.

Система активно використовує розподілені обчислення Huawei: файли перетягуються між екранами, а клавіатура чи курсор плавно "перескакують" з ноутбука на телефон або планшет. На Windows схожі можливості частково реалізовано через Phone Link і OneDrive, однак вони залежать від стороннього обладнання та сервісів.

Інтерфейс HarmonyOS PC більше нагадує macOS: док по центру знизу, верхня панель статусу, карткова організація робочого столу, динамічні шпалери та прозорі шари під час переходів. Жести системного рівня — свайпи з використанням трьох пальців, миттєве розділення екрана, перетягування вікон — вплетені у взаємодію з ШІ. Windows, особливо в 11-й версії, частково перейняла подібну естетику, але залишається традиційнішою.

Інтерфейс операційної системи HarmonyOS від Huawei. Фото: скриншот/YouTube

У плані штучного інтелекту Huawei інтегрувала асистента Xiaoyi глибше, ніж Microsoft — Copilot. Завдяки моделям Pangu та DeepSeek він генерує документи, автоматично перекладає та конспектує контент, керує налаштуваннями й взаємодіє з інтерфейсом через голос, текст або зображення.

Безпека стала одним із ключових аргументів: StarShield забезпечує повне шифрування диска на рівні чипа, тож вилучений накопичувач залишається нерозбірливим. Серед інших функцій — одноразові дозволи для застосунків, захист від підглядання та віддалене стирання даних навіть у вимкненому стані. На Windows схожі можливості реалізовані через BitLocker і сторонні антивіруси, але базове шифрування не активується апаратно на всіх пристроях за замовчуванням.

Нагадаємо, Microsoft знову підтвердила, що підтримка Windows 10 завершується, а оновлення до Windows 11 для багатьох користувачів виявилося недоступним через високі системні вимоги та ціну ліцензії. У результаті чимало українців почали звертати увагу на безплатні альтернативні операційні системи з відкритим кодом.

Також ми писали, що, хоча підтримку Windows XP було припинено ще у 2014 році, система не зникла з цифрової мапи. Навіть у 2025 році її можна побачити в найнесподіваніших місцях — від виробничих ліній до мистецьких проєктів. Секрет такої живучості криється в поєднанні економічних причин, ностальгії та специфічних вимог до безпеки.

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