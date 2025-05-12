Полноценная замена Windows — Huawei представила HarmonyOS для ПК

На столе устройства с HarmonyOS от Huawei. Фото: скриншот/YouTube

Huawei официально презентовала свою первую настольную операционную систему, созданную "с нуля" — HarmonyOS PC. Более пяти лет разработки, участие более 10 000 инженеров и 2700 патентов позволили компании предложить альтернативу западным платформам с собственным ядром, архитектурой безопасности, фреймворком приложений и встроенным ИИ-ассистентом.

Об этом пишет Gizmochina.

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Как HarmonyOS PC противопоставляет себя Windows

HarmonyOS PC базируется на HarmonyOS 5 и расширяет экосистему Huawei, которая уже охватывает смартфоны, планшеты, телевизоры, часы и автомобильные панели. В центре системы — переработанное Harmony-ядро, графический движок Ark, архитектура безопасности StarShield и инструменты разработчика ArkTS и ArkUI. Платформа призвана обеспечить бесшовное взаимодействие между устройствами: один комплект клавиатуры и мыши для нескольких экранов, мгновенный обмен файлами, перенос приложений между гаджетами движением мыши. Интегрированный голосовой ассистент Xiaoyi распознает контекст, подытоживает совещания, переводит изображения и выполняет системные команды.

Первый компьютер на HarmonyOS PC выйдет 19 мая 2025 года с 10-ядерным процессором Kirin X90. Windows на нем будет запускаться только внутри виртуальной машины Oseasy, при этом аппаратной поддержки Microsoft-системы не предусмотрено.

С точки зрения архитектуры Huawei делает ставку на вертикальную интеграцию: HarmonyOS PC оптимизирована под собственное "железо" и сертифицированные периферийные устройства, что гарантирует более плотную связь программного и аппаратного уровней. В каталоге сейчас более 150 нативных компьютерных программ и более 2000 универсальных приложений, тогда как Windows предлагает сотни тысяч, но не имеет столь тесной связи с конкретными девайсами.

Система активно использует распределенные вычисления Huawei: файлы перетаскиваются между экранами, а клавиатура или курсор плавно "перескакивают" с ноутбука на телефон или планшет. На Windows похожие возможности частично реализованы через Phone Link и OneDrive, однако они зависят от стороннего оборудования и сервисов.

Интерфейс HarmonyOS PC больше напоминает macOS: док по центру снизу, верхняя панель статуса, карточная организация рабочего стола, динамические обои и прозрачные слои при переходах. Жесты системного уровня — свайпы с использованием трех пальцев, мгновенное разделение экрана, перетаскивание окон — вплетены во взаимодействие с ИИ. Windows, особенно в 11-й версии, частично переняла подобную эстетику, но остается более традиционной.

Интерфейс операционной системы HarmonyOS от Huawei. Фото: скриншот/YouTube

В плане искусственного интеллекта Huawei интегрировала ассистента Xiaoyi глубже, чем Microsoft — Copilot. Благодаря моделям Pangu и DeepSeek он генерирует документы, автоматически переводит и конспектирует контент, управляет настройками и взаимодействует с интерфейсом через голос, текст или изображение.

Безопасность стала одним из ключевых аргументов: StarShield обеспечивает полное шифрование диска на уровне чипа, поэтому изъятый накопитель остается неразборчивым. Среди других функций — одноразовые разрешения для приложений, защита от подглядывания и удаленное стирание данных даже в выключенном состоянии. На Windows похожие возможности реализованы через BitLocker и сторонние антивирусы, но базовое шифрование не активируется аппаратно на всех устройствах по умолчанию.

Напомним, Microsoft снова подтвердила, что поддержка Windows 10 завершается, а обновление до Windows 11 для многих пользователей оказалось недоступным из-за высоких системных требований и цены лицензии. В результате многие украинцы начали обращать внимание на бесплатные альтернативные операционные системы с открытым кодом.

Также мы писали, что, хотя поддержка Windows XP была прекращена еще в 2014 году, система не исчезла с цифровой карты. Даже в 2025 году ее можно увидеть в самых неожиданных местах — от производственных линий до художественных проектов. Секрет такой живучести кроется в сочетании экономических причин, ностальгии и специфических требований к безопасности.

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