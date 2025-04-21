Huawei запустила інтернет 10G у Китаї — які показники швидкості

Мережеве обладнання. Фото: Unsplash

Швидкість завантаження майже 9,8 Гбіт/с і затримка лише 3 мс — такі показники зафіксували під час випробувань нової широкосмугової мережі 10G, яку Huawei спільно з оператором China Unicom увели в експлуатацію в новому районі Сюнань. Завдяки переходу на рішення 50G PON, яке модернізує базову архітектуру оптичної мережі, пропускна здатність для кінцевого користувача виросла з гігабітного до десятигігабітного рівня.

Про це пише My Drivers.

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У квартирі місцевого жителя Цао тестування показало 9834 Мбіт/с на прийом і понад 1000 Мбіт/с на відвантаження даних, а затримка стабільно трималася на рівні трьох мілісекунд. Такі показники відкривають шлях до безперешкодного стримінгу 8K-відео, хмарного NAS зі швидкістю десятків гігабіт, VR/AR-сценаріїв та хмарного геймінгу без лагів. Сам пан Цао відзначив, що тепер 4K-фільм завантажується за лічені секунди, а робота кількох "розумних" пристроїв удома не впливає на плавність мережі.

Міністерство промисловості та інформатизації КНР раніше цього місяця схвалило 168 пілотних проєктів, спрямованих на розгортання 10‑гігабітних оптичних мереж. П'ятнадцять із них реалізують у провінції Хебей, причому China Unicom бере участь у семи. Серед перших об'єктів — житловий квартал Huawangcheng у Сюнані, промислові парки та фабрики, що мають отримати доступ до інтернету нового покоління.

Запуск у Сюнані демонструє готовність 50G PON-технології до широкого впровадження і задає орієнтир для наступної хвилі цифрової інфраструктури, яка має підтримати стрімке зростання трафіку, розвиток інтелектуальних сервісів і масштабну цифровізацію побуту та бізнесу.

Нагадаємо, в Україні розпочалося вивільнення діапазону 700 МГц для впровадження стандарту мобільного зв'язку 5G. Нова технологія має вагомі переваги для населення, бізнесу та держави в цілому.

Також ми писали, що нерідко мобільні оператори заявляють про неймовірну швидкість мобільного інтернету — до 100 Мбіт/с і більше. Проте більшість користувачів помічають, що реальна швидкість не відповідає обіцянкам з реклами.