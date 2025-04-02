Україна почала вивільнення частот для запуску 5G — де з'явиться першим

Вежа мобільного зв'язку. Фото: Unsplash

Українські фахівці розпочали роботи з вивільнення діапазону 700 МГц — це стратегічне рішення, яке наближає країну до запровадження п'ятого покоління мобільного зв'язку (5G) та поглиблює цифрову інтеграцію з Європейським Союзом. Цей процес виходить за межі суто технічного аспекту і має вагомі переваги для населення, бізнесу та держави в цілому.

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан у Facebook.

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Чому зв'язок 5G важливий для України

5G-технологія дає змогу підвищити пропускну спроможність мереж і покращити якість цифрових послуг по всій країні. Завдяки вдосконаленню зв'язку компанії зможуть запускати інноваційні рішення в таких галузях, як транспорт, медицина, агровиробництво та промисловість.

Вивільнення діапазону також сприяє усуненню перешкод для сусідніх держав, зокрема Польщі, що особливо актуально для прикордонних областей. Водночас оптимізація частот є однією з ключових умов для спільного європейського ринку електронних комунікацій, тож Україна робить значний крок у напрямку гармонізації зі стандартами ЄС.

В яких областях 5G з'явиться першим

На першому етапі вже завершено модернізацію обладнання у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Це дозволило позбутися спектральних перешкод та закласти технічну базу для подальшого розвитку 5G. Водночас такий крок відкриває ширші можливості співпраці з Польщею, яка активно розгортає мережі нового покоління і до цього мала труднощі через використання Україною тих самих частот.

Найближчим часом роботи з переналаштування будуть продовжені в Закарпатській області, після чого цей процес поступово охопить усю країну. Україна не лише переймає європейські стандарти, а й робить внесок у створення спільного цифрового простору, пропонуючи власні ідеї та рішення, потенційно корисні й для інших країн Європи.

Нагадаємо, Nokia спільно з NASA встановила на Місяці першу в історії систему мобільного зв'язку. Між місяцеходами та посадковими модулями з'явиться мережа 4G, яка дозволить передавати великі обсяги даних.

Також ми писали, що українцям доступні тарифні плани від трьох популярних мобільних операторів — Київстару, Vodafone та lifecell. Останнім часом вони часто оновлюють умови обслуговування та вартість тарифів, тому важливо знати, чого очікувати абонентам у квітні.