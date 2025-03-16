В українців на смартфонах з'являється символ "E" — що означає та як позбавитися

Налаштування мобільної мережі на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Немає різниці, власником якого смартфона ви є — iPhone чи Android, кожного міг здивувати факт появи у верхній частині рядка стану на екрані значка "E" замість 4G або LTE. Разом із появою цієї літери швидкість передачі мобільних даних також суттєво сповільнюється.

Про те, що означає символ "Е" на екрані та як потрібно діяти, пише Android Authority.

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Що означає літера "E" на екрані вашого телефона

Цей значок означає EDGE, що є скороченням від Enhanced Data Rates for GSM Evolution (розширені швидкості передачі даних для GSM). Стандарт є вдосконаленою формою GPRS, яку часто плутають, і люди називають його 2G.

Якщо ви побачили такий символ на вашому екрані, це означає, що смартфон підключений до мережі 2G вашого оператора. Це може бути пов'язано зі слабким покриттям через нестачу мобільних веж. Максимальна швидкість завантаження при такому з'єднанні не перевищує 384 Кбіт/с, що є неймовірно повільно.

Чому телефон не підключається до 4G LTE

Зараз покриття 4G LTE є практично у всіх містах по всьому світі. Якщо воно доступне у вашій локації, то смартфон автоматично перемикнеться на нього, якщо ж ні — повернеться до 3G та 2G EDGE.

Можна спробувати перемикнути "Режим польоту", що змусить телефон встановити нове з'єднання з мережею. Для цього на Android-пристроях достатньо розгорнути панель сповіщень або центр керування на iOS і знайти іконку літака. Достатньо увімкнути її на кілька секунд, а потім знову вимкнути та перевірити з'єднання.

Як змінити бажаний тип мережі на 4G на iPhone

Можна примусово змусити ваш пристрій працювати на тій мережі, яку ви оберете. Проте варто зазначити, що смартфон все одно перемикнеться на ту мережу, яка доступна у вашій локації. На iPhone це можна зробити так:

перейдіть у "Налаштування" — "Стільниковий зв'язок" — "Параметри стільникового зв'язку" — "Голос і дані" (у деяких регіонах замість "стільниковий" може бути "мобільний", проте шлях до налаштувань незмінний);

виберіть серед доступних пунктів 5G автоматично, 5G ввімкнено чи LTE, залежно від того, який тип мережі працює у вашій місцевості.

Як змінити бажаний тип мережі на Android-смартфонах

Операційна система Android також надає можливість самостійно обрати бажаний тип мобільної мережі. Для цього:

перейдіть до "Налаштування" — "Мережа та Інтернет" — "SIM-карти" — "Тип мережі, якому надається перевага";

виберіть 5G, якщо підтримується у вашій місцевості, якщо ні — LTE.

На смартфонах Samsung Galaxy шлях майже не відрізняється:

перейдіть до "Налаштування" — "Підключення" — "Мобільні мережі" — "Режим мережі";

виберіть 5G/LTE/WCDMA/GSM (автоматичне підключення).

Якщо у вашій місцевості не підтримується мережа 5G, смартфон автоматичне повернеться до LTE.

Нагадаємо, сучасні смартфони мають звичку автоматично перемикатися між доступними стандартами зв'язку. Зазвичай в Україні це 2G, 3G та 4G. Цей процес залежить від рівня сигналу та налаштувань оператора, проте трапляються ситуації, коли пристрій не планує перемикатися на більш швидкісний стандарт.

Також ми писали, що Nokia спільно з NASA встановила на Місяці систему, яка відтворює мережу 4G LTE. Lunar Surface, таку назву отримала установка, забезпечить високошвидкісний зв'язок між місяцеходами та посадковими модулями.