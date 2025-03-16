У украинцев на смартфонах появляется символ "E" — что означает и как избавиться

Настройка мобильной сети на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Нет разницы, владельцем какого смартфона вы являетесь — iPhone или Android, каждого мог удивить факт появления в верхней части строки состояния на экране значка "E" вместо 4G или LTE. Вместе с появлением этой буквы скорость передачи мобильных данных также существенно замедляется.

Что означает символ "Е" на экране и как нужно действовать, пишет Android Authority.

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Этот значок означает EDGE, что является сокращением от Enhanced Data Rates for GSM Evolution (расширенные скорости передачи данных для GSM). Стандарт является усовершенствованной формой GPRS, которую часто путают, и люди называют его 2G.

Если вы увидели такой символ на вашем экране, это означает, что смартфон подключен к сети 2G вашего оператора. Это может быть связано со слабым покрытием из-за недостатка мобильных вышек. Максимальная скорость загрузки при таком соединении не превышает 384 Кбит/с, что является невероятно медленным.

Почему телефон не подключается к 4G LTE

Сейчас покрытие 4G LTE есть практически во всех городах по всему миру. Если оно доступно в вашей локации, то смартфон автоматически переключится на него, если нет — вернется к 3G и 2G EDGE.

Можно попробовать переключить "Режим полета", что заставит телефон установить новое соединение с сетью. Для этого на Android-устройствах достаточно развернуть панель уведомлений или центр управления на iOS и найти иконку самолета. Достаточно включить ее на несколько секунд, а затем снова выключить и проверить соединение.

Как изменить желаемый тип сети на 4G на iPhone

Можно принудительно заставить ваше устройство работать на той сети, которую вы выберете. Однако стоит отметить, что смартфон все равно переключится на ту сеть, которая доступна в вашей локации. На iPhone это можно сделать так:

перейдите в "Настройки" — "Сотовая связь" — "Параметры сотовой связи" — "Голос и данные" (в некоторых регионах вместо "сотовый" может быть "мобильный", однако путь к настройкам неизменен);

выберите среди доступных пунктов 5G автоматически, 5G включен или LTE, в зависимости от того, какой тип сети работает в вашей местности.

Как изменить желаемый тип сети на Android-смартфонах

Операционная система Android также предоставляет возможность самостоятельно выбрать желаемый тип мобильной сети. Для этого:

перейдите в "Настройки" — "Сеть и Интернет" — "SIM-карты" — "Тип сети, которому отдается предпочтение";

выберите 5G, если поддерживается в вашей местности, если нет — LTE.

На смартфонах Samsung Galaxy путь почти не отличается:

перейдите в "Настройки" — "Подключения" — "Мобильные сети" — "Режим сети";

выберите 5G/LTE/WCDMA/GSM (автоматическое подключение).

Если в вашей местности не поддерживается сеть 5G, смартфон автоматически вернется к LTE.

Напомним, современные смартфоны имеют привычку автоматически переключаться между доступными стандартами связи. Обычно в Украине это 2G, 3G и 4G. Этот процесс зависит от уровня сигнала и настроек оператора, однако случаются ситуации, когда устройство не планирует переключаться на более скоростной стандарт.

Также мы писали, что Nokia совместно с NASA установила на Луне систему, которая воспроизводит сеть 4G LTE. Lunar Surface, такое название получила установка, обеспечит высокоскоростную связь между луноходами и посадочными модулями.