Украина начала высвобождение частот для запуска 5G — где появится первым

Вышка мобильной связи. Фото: Unsplash

Украинские специалисты начали работы по высвобождению диапазона 700 МГц — это стратегическое решение, которое приближает страну к внедрению пятого поколения мобильной связи (5G) и углубляет цифровую интеграцию с Европейским Союзом. Этот процесс выходит за пределы чисто технического аспекта и имеет весомые преимущества для населения, бизнеса и государства в целом.

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан в Facebook.

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Почему связь 5G важна для Украины

5G-технология позволяет повысить пропускную способность сетей и улучшить качество цифровых услуг по всей стране. Благодаря совершенствованию связи компании смогут запускать инновационные решения в таких отраслях, как транспорт, медицина, агропроизводство и промышленность.

Высвобождение диапазона также способствует устранению препятствий для соседних государств, в частности Польши, что особенно актуально для приграничных областей. В то же время оптимизация частот является одним из ключевых условий для общего европейского рынка электронных коммуникаций, поэтому Украина делает значительный шаг в направлении гармонизации со стандартами ЕС.

В каких областях 5G появится первым

На первом этапе уже завершена модернизация оборудования во Львовской, Волынской и Ровенской областях. Это позволило избавиться от спектральных помех и заложить техническую базу для дальнейшего развития 5G. В то же время такой шаг открывает широкие возможности сотрудничества с Польшей, которая активно разворачивает сети нового поколения и до этого имела трудности из-за использования Украиной тех же частот.

В ближайшее время работы по перенастройке будут продолжены в Закарпатской области, после чего этот процесс постепенно охватит всю страну. Украина не только перенимает европейские стандарты, но и вносит вклад в создание общего цифрового пространства, предлагая собственные идеи и решения, потенциально полезные и для других стран Европы.

Напомним, Nokia совместно с NASA установила на Луне первую в истории систему мобильной связи. Между луноходами и посадочными модулями появится сеть 4G, которая позволит передавать большие объемы данных.

Также мы писали, что украинцам доступны тарифные планы от трех популярных мобильных операторов — Киевстара, Vodafone и lifecell. В последнее время они часто обновляют условия обслуживания и стоимость тарифов, поэтому важно знать, чего ожидать абонентам в апреле.