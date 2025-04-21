Huawei запустила интернет 10G в Китае — какие показатели скорости

Сетевое оборудование. Фото: Unsplash

Скорость загрузки почти 9,8 Гбит/с и задержка всего 3 мс — такие показатели зафиксировали во время испытаний новой широкополосной сети 10G, которую Huawei совместно с оператором China Unicom ввели в эксплуатацию в новом районе Сюнань. Благодаря переходу на решение 50G PON, которое модернизирует базовую архитектуру оптической сети, пропускная способность для конечного пользователя выросла с гигабитного до десятигигабитного уровня.

Об этом пишет My Drivers.

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В квартире местного жителя Цао тестирование показало 9834 Мбит/с на прием и более 1000 Мбит/с на отгрузку данных, а задержка стабильно держалась на уровне трех миллисекунд. Такие показатели открывают путь к беспрепятственному стримингу 8K-видео, облачному NAS со скоростью десятков гигабит, VR/AR-сценариям и облачному геймингу без лагов. Сам господин Цао отметил, что теперь 4K-фильм загружается за считанные секунды, а работа нескольких "умных" устройств дома не влияет на плавность сети.

Министерство промышленности и информатизации КНР ранее в этом месяце одобрило 168 пилотных проектов, направленных на развертывание 10-гигабитных оптических сетей. Пятнадцать из них реализуют в провинции Хэбэй, причем China Unicom участвует в семи. Среди первых объектов — жилой квартал Huawangcheng в Сюнане, промышленные парки и фабрики, которые должны получить доступ к интернету нового поколения.

Запуск в Сюнани демонстрирует готовность 50G PON-технологии к широкому внедрению и задает ориентир для следующей волны цифровой инфраструктуры, которая должна поддержать стремительный рост трафика, развитие интеллектуальных сервисов и масштабную цифровизацию быта и бизнеса.

Напомним, в Украине началось высвобождение диапазона 700 МГц для внедрения стандарта мобильной связи 5G. Новая технология имеет весомые преимущества для населения, бизнеса и государства в целом.

Также мы писали, что нередко мобильные операторы заявляют о невероятной скорости мобильного интернета — до 100 Мбит/с и более. Однако большинство пользователей замечают, что реальная скорость не соответствует обещаниям из рекламы.