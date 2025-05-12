Переход на macOS — 5 причин, почему пользователи массово покидают Windows

5 причин, почему пользователи выбирают macOS вместо Windows
Многие владельцы компьютеров, которые годами пользовались Windows-устройствами, подчеркивают, что именно опыт последних нескольких версий операционной системы Microsoft подтолкнул их к кардинальной смене. Дискуссия в сообществе r/mac, которая за несколько дней собрала сотни комментариев, показывает, что для большинства решение перейти на macOS стало попыткой вернуть себе спокойствие и стабильность в ежедневной работе.
Об этом говорится в обсуждении на Reddit.
Почему люди отказываются от Windows в пользу macOS
Стабильность системы и отсутствие навязчивой рекламы
Пользователи жалуются, что Windows 11 превратилась в ad-supported OS: баннеры OneDrive, Edge или Copilot появляются между задачами и отвлекают. На macOS после установки дополнительных "продающих" напоминаний почти нет, поэтому система не мешает работе.
Нормальная установка обновлений и минимум "танцев" с настройками
Windows-апдейты способны неожиданно перезагрузить ПК, зависнуть при .NET-патчах или испортить настройки. На Mac обновления запускает сам владелец, видит четкий таймер и почти всегда получает рабочую среду без сюрпризов.
Впечатляющая автономность и тихая работа ноутбуков Apple
Apple Silicon показывает соотношение "скорость/потребление", недостижимое для большинства x86-платформ. MacBook Air спокойно вытягивает до 12 часов монтажа видео или работы с кодом, не превращаясь в "ракету", тарахтящую вентиляторами в рюкзаке.
Надежный "алюминиевый" корпус и долгий жизненный цикл
В комментариях встречаются истории о двенадцатилетних Mac mini или ноутбуках, переживших наезд автомобиля и оставшихся работоспособными. Качество сборки и ремонтопригодность (по крайней мере на уровне сервисного центра) формируют образ устройства-"танка", который служит годами.
Экосистема и безболезненное резервное копирование
macOS работает в связке с iPhone, iPad, Apple Watch, а Time Machine дает "бэкап в три клика". В случае сбоя достаточно загрузиться из резервной копии, и данные возвращаются без сложных манипуляций. Для людей, которые не хотят "лечить" ОС, это решающий аргумент.
Напомним, Huawei официально представила свою первую настольную операционную систему — HarmonyOS PC, разработанную полностью с нуля. Более пяти лет работы, участие более 10 тысяч инженеров и наличие 2700 патентов позволили компании создать полноценную альтернативу западным ОС с собственным ядром, архитектурой безопасности, фреймворком для приложений и встроенным ИИ-помощником.
Также мы писали, что Microsoft снова подчеркнула завершение поддержки Windows 10. Из-за жестких требований к оборудованию и высокой цены лицензии многие украинцы не могут перейти на Windows 11, что побуждает их искать бесплатные альтернативы с открытым кодом.
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