Windows 7 больше не безопасна — почему пора переходить на новую ОС

Процесс загрузки Windows 7 на экране ноутбука. Фото: скриншот/YouTube

Windows 7 исполнилось почти 16 лет, а ее официальная поддержка завершилась 14 января 2020 года. С тех пор операционная система не получает даже критических патчей, поэтому каждая новая уязвимость оставляет компьютер беззащитным. Риск особенно велик, если на ПК хранятся конфиденциальные данные или выполняются финансовые операции.

Об этом пишет GSMinfo.

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После закрытия канала обновлений найденные позже "дыры" в коде остаются неустраненными. Даже мощный антивирус не гарантирует безопасности: он создан для современных ОС, а старые версии имеют устаревшие сигнатуры. Отсутствие апдейтов кажется удобством (система не "тормозит" от новых функций), однако на практике это прямой путь к взлому.

С совместимостью также все больше проблем. Драйверов для нового оборудования под Windows 7 может не быть, а драйверы от Windows 10/11 нередко работают некорректно. С ПО ситуация похожая: с 2023 года Google Chrome уже не устанавливается, актуальный WhatsApp неработоспособен, а Microsoft 365 требует как минимум "десятку". Использовать старые версии браузера опасно — они не защищены от новых атак и некорректно отображают современные веб-технологии.

Старая ОС лишена и многих новых возможностей: DirectX 12 Ultimate (нужен современным играм), модуль TPM 2.0, аппаратная виртуализация Hyper-V. Многие облачные сервисы работают с перебоями или вовсе не подключаются. Вдобавок, Windows 7 не оптимизирует быстрые SSD, поэтому система загружается и работает медленнее, чем на новых версиях Windows.

Следствие очевидно: со временем современные программы просто перестанут запускаться. Конечно, можно держать на диске "старый" софт, но если он взаимодействует с удаленными серверами (браузеры, мессенджеры), работа рано или поздно станет невозможной. Так же когда-то немыслимым стало бы сегодня работать на Windows 95 или 98.

Windows 7 проживет еще несколько лет только на энтузиазме пользователей, но в конце концов переход на актуальную ОС неизбежен. Да и будущее обещает совсем другие сценарии: искусственный интеллект будет управлять компьютером сам — достаточно будет описать задачу, и машина все сделает без участия человека.

Напомним, нестабильная производительность Windows часто вызывает нарекания у пользователей, и Microsoft уже давно предлагает встроенные инструменты для оптимизации работы системы. Один из них — сервис SysMain, который автоматически подгружает в память наиболее часто используемые программы.

Также мы писали, что поддержка Windows XP официально завершилась еще в 2014 году, однако даже в 2025 году эта система не исчезла из цифрового ландшафта. Ее до сих пор можно увидеть в самых неожиданных местах — от промышленных объектов до художественных инсталляций.

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