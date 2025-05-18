Як безплатно оновити Windows 10 до 11 — навіть на несумісному ПК

На столі ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: скриншот/YouTube

Підтримка Windows 10 закінчується в жовтні 2025 року. Це означає, що користувачам доведеться перейти на Windows 11, щоб отримувати нові функції й оновлення безпеки. Якщо ваш комп'ютер відповідає технічним вимогам, оновитися можна безплатно. Але навіть якщо пристрій офіційно не підтримується — вихід усе одно є.

Про це пише PCMag.

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Якщо ваш ПК не відповідає вимогам, допоможе безплатна утиліта Rufus. Вона дозволяє створити завантажувальний USB-накопичувач, обминаючи обов'язкову наявність TPM 2.0, Secure Boot чи 4 ГБ оперативної пам'яті. Для цього:

завантажте ISO-файл Windows 11;

вставте флешку обсягом 8 ГБ;

у Rufus виберіть ISO-файл, активуйте опцію "Видалити вимоги до TPM, Secure Boot та RAM", натисніть "Старт";

після створення накопичувача відкрийте setup.exe на старому ПК, оберіть збереження файлів і запустіть оновлення.

Необхідні налаштування Rufus для Windows 11. Фото: PCMag

Таким чином, навіть якщо ваш пристрій не пройшов офіційну перевірку, є цілком легальний і дієвий спосіб перейти на Windows 11 — без купівлі нового комп'ютера.

Нагадаємо, протягом понад двадцяти років яскраво-зелений пагорб і безхмарне небо зі стандартної заставки Windows XP вважалися одним із найвідоміших зображень у світі. Однак нещодавнє порівняння показало, що місце, зображене на культовому фото, змінилося до невпізнаваності — і це розчарувало багатьох користувачів соцмереж.

Також ми писали, що Windows 7 вже майже 16 років, а її офіційна підтримка завершилася ще 14 січня 2020 року. З того часу система не отримує навіть критичних оновлень безпеки, тож кожна нова вразливість ставить під загрозу комп'ютери, особливо якщо на них зберігаються конфіденційні дані або здійснюються фінансові операції.