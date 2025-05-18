Як безплатно оновити Windows 10 до 11 — навіть на несумісному ПК

Як безплатно перейти на Windows 11, якщо ПК не підтримується
Підтримка Windows 10 закінчується в жовтні 2025 року. Це означає, що користувачам доведеться перейти на Windows 11, щоб отримувати нові функції й оновлення безпеки. Якщо ваш комп'ютер відповідає технічним вимогам, оновитися можна безплатно. Але навіть якщо пристрій офіційно не підтримується — вихід усе одно є.
Про це пише PCMag.
Як оновитися до Windows 11 навіть на несумісному пристрої
Якщо ваш ПК не відповідає вимогам, допоможе безплатна утиліта Rufus. Вона дозволяє створити завантажувальний USB-накопичувач, обминаючи обов'язкову наявність TPM 2.0, Secure Boot чи 4 ГБ оперативної пам'яті. Для цього:
- завантажте ISO-файл Windows 11;
- вставте флешку обсягом 8 ГБ;
- у Rufus виберіть ISO-файл, активуйте опцію "Видалити вимоги до TPM, Secure Boot та RAM", натисніть "Старт";
- після створення накопичувача відкрийте setup.exe на старому ПК, оберіть збереження файлів і запустіть оновлення.
Таким чином, навіть якщо ваш пристрій не пройшов офіційну перевірку, є цілком легальний і дієвий спосіб перейти на Windows 11 — без купівлі нового комп'ютера.
Нагадаємо, протягом понад двадцяти років яскраво-зелений пагорб і безхмарне небо зі стандартної заставки Windows XP вважалися одним із найвідоміших зображень у світі. Однак нещодавнє порівняння показало, що місце, зображене на культовому фото, змінилося до невпізнаваності — і це розчарувало багатьох користувачів соцмереж.
Також ми писали, що Windows 7 вже майже 16 років, а її офіційна підтримка завершилася ще 14 січня 2020 року. З того часу система не отримує навіть критичних оновлень безпеки, тож кожна нова вразливість ставить під загрозу комп'ютери, особливо якщо на них зберігаються конфіденційні дані або здійснюються фінансові операції.
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