Как бесплатно обновить Windows 10 до 11 — даже на несовместимом ПК

На столе ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: скриншот/YouTube

Поддержка Windows 10 заканчивается в октябре 2025 года. Это означает, что пользователям придется перейти на Windows 11, чтобы получать новые функции и обновления безопасности. Если ваш компьютер соответствует техническим требованиям, обновиться можно бесплатно. Но даже если устройство официально не поддерживается — выход все равно есть.

Об этом пишет PCMag.

Реклама

Читайте также:

Как обновиться до Windows 11 даже на несовместимом устройстве

Если ваш ПК не соответствует требованиям, поможет бесплатная утилита Rufus. Она позволяет создать загрузочный USB-накопитель, минуя обязательное наличие TPM 2.0, Secure Boot или 4 ГБ оперативной памяти. Для этого:

загрузите ISO-файл Windows 11;

вставьте флешку объемом 8 ГБ;

в Rufus выберите ISO-файл, активируйте опцию "Удалить требования к TPM, Secure Boot и RAM", нажмите "Старт";

после создания накопителя откройте setup.exe на старом ПК, выберите сохранение файлов и запустите обновление.

Необходимые настройки Rufus для Windows 11. Фото: PCMag

Таким образом, даже если ваше устройство не прошло официальную проверку, есть вполне легальный и действенный способ перейти на Windows 11 — без покупки нового компьютера.

Напомним, на протяжении более двадцати лет ярко-зеленый холм и безоблачное небо со стандартной заставки Windows XP считались одним из самых известных изображений в мире. Однако недавнее сравнение показало, что место, изображенное на культовом фото, изменилось до неузнаваемости — и это разочаровало многих пользователей соцсетей.

Также мы писали, что Windows 7 уже почти 16 лет, а ее официальная поддержка завершилась еще 14 января 2020 года. С тех пор система не получает даже критических обновлений безопасности, поэтому каждая новая уязвимость ставит под угрозу компьютеры, особенно если на них хранятся конфиденциальные данные или осуществляются финансовые операции.