Как бесплатно обновить Windows 10 до 11 — даже на несовместимом ПК

Как бесплатно перейти на Windows 11, если ПК не поддерживается
Поддержка Windows 10 заканчивается в октябре 2025 года. Это означает, что пользователям придется перейти на Windows 11, чтобы получать новые функции и обновления безопасности. Если ваш компьютер соответствует техническим требованиям, обновиться можно бесплатно. Но даже если устройство официально не поддерживается — выход все равно есть.
Об этом пишет PCMag.
Как обновиться до Windows 11 даже на несовместимом устройстве
Если ваш ПК не соответствует требованиям, поможет бесплатная утилита Rufus. Она позволяет создать загрузочный USB-накопитель, минуя обязательное наличие TPM 2.0, Secure Boot или 4 ГБ оперативной памяти. Для этого:
- загрузите ISO-файл Windows 11;
- вставьте флешку объемом 8 ГБ;
- в Rufus выберите ISO-файл, активируйте опцию "Удалить требования к TPM, Secure Boot и RAM", нажмите "Старт";
- после создания накопителя откройте setup.exe на старом ПК, выберите сохранение файлов и запустите обновление.
Таким образом, даже если ваше устройство не прошло официальную проверку, есть вполне легальный и действенный способ перейти на Windows 11 — без покупки нового компьютера.
Напомним, на протяжении более двадцати лет ярко-зеленый холм и безоблачное небо со стандартной заставки Windows XP считались одним из самых известных изображений в мире. Однако недавнее сравнение показало, что место, изображенное на культовом фото, изменилось до неузнаваемости — и это разочаровало многих пользователей соцсетей.
Также мы писали, что Windows 7 уже почти 16 лет, а ее официальная поддержка завершилась еще 14 января 2020 года. С тех пор система не получает даже критических обновлений безопасности, поэтому каждая новая уязвимость ставит под угрозу компьютеры, особенно если на них хранятся конфиденциальные данные или осуществляются финансовые операции.
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