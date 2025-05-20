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В "Провіднику" Windows з'являться ШІ-функції — як працюватимуть

20 травня 2025 16:42
Володимир Мололкін - редактор
Microsoft планує зробити "Провідник" в Windows 11 "розумним" — що нового з'явиться
Логотип компанії Microsoft на фасаді будівлі. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

У Dev-каналі програми Windows Insider з'явилася нова тестова збірка Windows 11 — 26200.5603 (KB5058488). Вона містить низку нововведень, зокрема експериментальні функції зі штучним інтелектом у "Провіднику", оновлення пошуку, панелі віджетів, інструментів для розробників і системного керування.

Про це йдеться в офіційному блозі Microsoft.

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Як працюватимуть функції ШІ в "Провіднику" Windows

Microsoft додала інтеграцію ШІ у "Провідник файлів". Тепер користувачі можуть натискати правою кнопкою миші на файли .jpg, .jpeg або .png і використовувати ШІ для:

  • пошуку схожих зображень через Bing Visual Search;
  • розмиття фону на фото;
  • видалення об'єктів зі знімка;
  • автоматичного вирізання об'єкта з фону.

Для документів у Microsoft 365, таких як .docx, .pptx, .pdf тощо, також з'явилися нові дії: "Підсумувати" і "Створити FAQ". Вони доступні лише для користувачів з активною підпискою Copilot у рамках Microsoft 365.

Функции ИИ в Windows
Функції ШІ в "Провіднику" в тестовій збірці Windows 11. Фото: Windows Insider Blog

Таким чином, завдяки новим функціям, користувачі за допомогою ШІ зможуть виконувати певні дії з файлами: або редагувати зображення, або підсумовувати текстові документи, не відкриваючи їх.

Microsoft нагадує, що Dev-канал — це експериментальне середовище. Не всі функції потраплять до фінальних релізів, а частина буде змінена або видалена після зворотного зв'язку від користувачів.

Нагадаємо, попри стрімкий розвиток технологій, у наш час чимало людей щодня користуються програмним забезпеченням, створеним понад три десятиліття тому. Ліфти, банкомати, залізничні системи, великі принтери й навіть обладнання в медзакладах і досі працюють на старих версіях Windows.

Також ми писали, що понад 20 років заставка з яскравим зеленим пагорбом і чистим блакитним небом Windows XP залишалася, ймовірно, найвідомішим зображенням у світі. Проте нещодавні знімки того самого місця показали, що пейзаж змінився до невпізнання, що викликало хвилю ностальгії та розчарування серед користувачів соцмереж.

Microsoft Windows штучний інтелект функції оновлення
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