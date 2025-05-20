Microsoft планирует сделать "Проводник" в Windows 11 "умным" — что нового появится

Логотип компании Microsoft на фасаде здания. Фото: Unsplash

В Dev-канале программы Windows Insider появилась новая тестовая сборка Windows 11 — 26200.5603 (KB5058488). Она содержит ряд нововведений, в том числе экспериментальные функции с искусственным интеллектом в "Проводнике", обновления поиска, панели виджетов, инструментов для разработчиков и системного управления.

Об этом говорится в официальном блоге Microsoft.

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Как будут работать функции ИИ в "Проводнике" Windows

Microsoft добавила интеграцию ИИ в "Проводник файлов". Теперь пользователи могут нажимать правой кнопкой мыши на файлы .jpg, .jpeg или .png и использовать ИИ для:

поиска похожих изображений через Bing Visual Search;

размытия фона на фото;

удаления объектов со снимка;

автоматического вырезания объекта из фона.

Для документов в Microsoft 365, таких как .docx, .pptx, .pdf и т.д., также появились новые действия: "Подытожить" и "Создать FAQ". Они доступны только для пользователей с активной подпиской Copilot в рамках Microsoft 365.

Функции ИИ в "Проводнике" в тестовой сборке Windows 11. Фото: Windows Insider Blog

Таким образом, благодаря новым функциям, пользователи с помощью ИИ смогут выполнять определенные действия с файлами: либо редактировать изображения, либо суммировать текстовые документы, не открывая их.

Microsoft напоминает, что Dev-канал — это экспериментальная среда. Не все функции попадут в финальные релизы, а часть будет изменена или удалена после обратной связи от пользователей.

Напомним, несмотря на стремительное развитие технологий, в наше время многие люди ежедневно пользуются программным обеспечением, созданным более трех десятилетий назад. Лифты, банкоматы, железнодорожные системы, большие принтеры и даже оборудование в медучреждениях до сих пор работают на старых версиях Windows.

Также мы писали, что более 20 лет заставка с ярким зеленым холмом и чистым голубым небом Windows XP оставалась, вероятно, самым известным изображением в мире. Однако недавние снимки того же места показали, что пейзаж изменился до неузнаваемости, что вызвало волну ностальгии и разочарования среди пользователей соцсетей.