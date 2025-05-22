Для тех, кто ностальгирует — как сделать Windows 11 похожей на Windows 10

На столе ноутбук с операционной системой Windows 10. Фото: Unsplash

Хотя Windows 11 и предлагает свежий дизайн, многие пользователи мечтают вернуться к более знакомому виду Windows 10. И хотя полностью воссоздать интерфейс предыдущей версии невозможно, существуют инструменты и настройки, которые значительно приближают новую ОС к привычному стилю.

Об этом пишет PCWorld.

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Перенос меню "Пуск" влево

Одним из самых заметных изменений в Windows 11 стало расположение меню "Пуск" в центре панели задач. Чтобы вернуть его влево, откройте меню "Пуск", перейдите в "Параметры" — "Персонализация" — "Панель задач" —- "Поведение панели задач" и измените выравнивание на "Слева". Изменения применяются мгновенно.

Отключение новых элементов панели задач

В этом же разделе можно убрать элементы "Поиск", "Представление задач", "Виджеты" и "Чат". Однако классическое поле поиска с Windows 10 восстановить невозможно — функция останется доступной только через комбинацию клавиш Windows + S.

Возвращение классического меню "Пуск"

Чтобы изменить внешний вид меню "Пуск", придется воспользоваться сторонними программами. Бесплатный вариант — Open-Shell (бывший Classic Shell), который позволяет применить стиль меню Windows 7 с темой Fluent-Metro.

Возвращение привычного меню "Пуск" в Windows 11 с Open-Shell. Фото: Matt Smith/IDG

При установке стоит отказаться от модулей Classic Explorer и Classic IE, чтобы не нарушить вид "Проводника".

Возвращение стиля панели задач и "Проводника"

Инструмент Explorer Patcher позволяет вернуть стиль панели задач Windows 10, сохраняя функциональность Windows 11. После установки достаточно выбрать стиль панели "Windows 10" и настроить другие элементы. Программа поддерживает глубокую кастомизацию, включая часы в стиле Windows 7.

Замена иконок на классические

Иконки в Windows 11 значительно отличаются от тех, что были в Windows 10. Для их возвращения нужно найти соответствующий икон-пак (например, Windows 10 Build 10125), загрузить его и сохранить в удобном месте.

Изменить иконки можно через: "Параметры" — "Персонализация" — "Темы" — "Пиктограммы рабочего стола". Для папок и ярлыков — через "Свойства" — "Настройки" — "Изменить пиктограмму". Для дисков можно воспользоваться утилитой Drive Icon Changer.

Отключение округлых углов

Округлые углы — одна из визуальных особенностей Windows 11. Их нельзя отключить официальными средствами или сторонними утилитами. Единственный способ — отключить аппаратное ускорение графики или полностью отключить видеоадаптер в диспетчере устройств. Такой метод не рекомендуется, поскольку существенно снижает производительность и делает невозможным работу с 3D-приложениями.

Установка обоев из Windows 10

Оригинальные обои Windows 10 не входят в состав Windows 11, но их легко найти в интернете (например, в 4K-качестве на Imgur). После загрузки изображения нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите "Установить как фон рабочего стола".

Напомним, несмотря на стремительное развитие технологий, многие люди до сих пор ежедневно пользуются программным обеспечением, созданным еще несколько десятилетий назад. Старые версии Windows все еще работают в лифтах, банкоматах, поездах, печатных системах и даже в медицинских учреждениях.

Также мы писали, что поддержка Windows 10 официально завершится в октябре 2025 года. Чтобы в дальнейшем получать обновления безопасности и новые функции, пользователям придется перейти на Windows 11. Если устройство соответствует системным требованиям, переход будет бесплатным. Но даже для несовместимых компьютеров существуют альтернативные варианты обновления.