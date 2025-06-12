Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows 11 — что еще изменят

Ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Microsoft

Windows Insider получила очередное предварительное обновление: сборка 26200.5641 предлагает переработанное меню "Пуск", персонализированные виджеты экрана блокировки и ряд точечных улучшений. Все изменения пока доступны участникам Dev Channel, а часть функций активируется постепенно с помощью переключателя "Получать новейшие обновления".

Об этом говорится на сайте программы Windows Insider.

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Как изменится меню "Пуск"

Главное нововведение касается "Пуска". Теперь раздел "Все" открывается сразу на верхнем уровне меню и позволяет прокручивать список программ без дополнительных нажатий.

Обновленное меню "Пуск" в Windows 11. Фото: Microsoft

Пользователь может выбрать один из двух способов навигации: категории, где программы группируются автоматически (например, "Почта", "Игры", "Другое"), или грид-просмотр, расположенный по алфавиту и оптимизированный под более широкий экран. Размер самого меню адаптируется к диагонали устройства: на больших экранах видно больше закрепленных ярлыков и рекомендаций, а на компактных гаджетах секции сужаются или сворачиваются, если контента не хватает. Кроме того, рядом с поиском появилась иконка Phone Link, позволяющая быстро разворачивать или прятать контент со смартфона (Android или iOS).

Также Microsoft распространила возможность настраивать виджеты экрана блокировки на всех регионах. В "Настройках" — "Персонализация" — "Экран блокировки" можно добавлять, убирать или переставлять карточки "Погода", "Список наблюдения", "Спорт", "Трафик" и любые другие виджеты, которые поддерживают малый размер.

Возможности настройки виджетов на экране блокировки Windows 11. Фото: Microsoft

Кроме этого, теперь пользователи смогут использовать геймпад, чтобы управлять сенсорной клавиатурой на экране устройства. Microsoft усовершенствовала навигацию стиками, упростила доступ к подменю, переключение языков и предложений слов.

Возможность управлять сенсорной клавиатурой с помощью геймпада. Фото: Microsoft

Отдельная версия клавиатуры оптимизирована для ввода PIN-кода на экране блокировки, используя геймпад, а также поддерживает быстрые комбинации.

Напомним, официальная поддержка Windows 10 подходит к концу, однако это вовсе не означает, что ваш ПК нужно списывать. Есть несколько эффективных решений, которые позволят дать ему вторую жизнь.

Также мы писали, что, хотя Windows 11 принесла обновленный вид и современные функции, многие пользователи стремятся вернуть знакомый интерфейс Windows 10. Полностью воссоздать предыдущий дизайн не получится, но с помощью специальных настроек и программ можно значительно приблизить вид системы к любимому стилю.