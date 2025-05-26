Що робити після завершення підтримки Windows 10 — 4 способи подовжити життя ПК

Ноутбук з Windows 10. Фото: Microsoft

Кінець підтримки Windows 10 уже на горизонті, але це не означає, що ваш комп'ютер теж має відійти в історію. Існує кілька способів продовжити його життя або навіть відкрити для нього нові сценарії використання — варто лише обрати той, що підходить вам найбільше.

Про це пише MakeUseOf.

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Підтримка від сторонніх розробників

Після офіційного завершення оновлень Microsoft деякі компанії, зокрема 0patch, обіцяють випускати власні платні патчі безпеки для Windows 10. Це дає змогу залишитися на знайомій системі навіть після 14 жовтня 2025 року. Однак графік випуску таких оновлень і швидкість реакції на критичні уразливості залежатимуть винятково від добросовісності сторонніх розробників, а користувачеві доведеться оформити нову підписку. Варіант безпечний лише для комп'ютерів, що ніколи не підключаються до інтернету — у повсякденній роботі це майже нереально.

Примусовий перехід на Windows 11

Якщо ваш ПК не відповідає жорстким вимогам Windows 11, усе одно можна встановити її, обійшовши перевірку TPM 2.0 чи інших компонентів. Подібні способи є, але Microsoft регулярно закриває лазівки, тож гарантій на майбутнє немає. Окрім того, система на "непідтримуваному" залізі може втратити офіційні оновлення, а отже, і захист. Альтернативою лишається Tiny11 — полегшена редакція Windows 11 без зайвого програмного баласту та з м'якшими вимогами до обладнання.

Встановлення Linux

Для тих, хто готовий відмовитися від Windows, сучасні дистрибутиви Linux — легкий і зручний спосіб "оживити" старий комп'ютер. Ubuntu, Linux Mint чи навіть мінімалістичні Lubuntu й Xubuntu працюють плавніше за Windows 10 на тій самій конфігурації. Графічні оболонки давно стали інтуїтивними, а вбудовані менеджери ПЗ спрощують налаштування системи. Якщо ж потрібен зовсім легкий варіант, можна звернути увагу на спеціалізовані дистрибутиви, створені саме для застарілого обладнання.

Перетворення комп'ютера на NAS або медіасервер

Коли основний ПК уже придбано, старий можна перетворити на домашнє сховище даних або мультимедійний сервер. Безплатні системи на кшталт TrueNAS Core чи OpenMediaVault допоможуть налаштувати власну "хмару" із захистом доступу і гнучкою конфігурацією дисків. Інший варіант — Plex-сервер, що збирає стрімінгові сервіси та локальну колекцію відео під одним дахом і транслює контент на будь-який екран у домі.

Нагадаємо, офіційна підтримка Windows 10 завершиться у жовтні 2025 року. Це означає, що для подальшого отримання оновлень безпеки та нових функцій користувачам доведеться перейти на Windows 11. Якщо комп'ютер відповідає технічним вимогам, оновлення буде безплатним. Проте навіть у разі несумісності пристрою існують альтернативні способи встановлення новішої системи.

Також ми писали, що Microsoft знову звернула увагу на завершення підтримки Windows 10, однак жорсткі системні вимоги Windows 11 і висока вартість ліцензії стали серйозною перешкодою для багатьох. Це спонукало частину користувачів, зокрема в Україні, розглядати безплатні операційні системи з відкритим кодом як реальну альтернативу.