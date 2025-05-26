Что делать после завершения поддержки Windows 10 — 4 способа продлить жизнь ПК

Ноутбук с Windows 10. Фото: Microsoft

Конец поддержки Windows 10 уже на горизонте, но это не значит, что ваш компьютер тоже должен отойти в историю. Существует несколько способов продлить его жизнь или даже открыть для него новые сценарии использования — стоит лишь выбрать тот, который подходит вам больше всего.

Об этом пишет MakeUseOf.

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Поддержка от сторонних разработчиков

После официального завершения обновлений Microsoft некоторые компании, в частности 0patch, обещают выпускать собственные платные патчи безопасности для Windows 10. Это позволяет остаться на знакомой системе даже после 14 октября 2025 года. Однако график выпуска таких обновлений и скорость реакции на критические уязвимости будут зависеть исключительно от добросовестности сторонних разработчиков, а пользователю придется оформить новую подписку. Вариант безопасен только для компьютеров, которые никогда не подключаются к интернету — в повседневной работе это почти нереально.

Принудительный переход на Windows 11

Если ваш ПК не соответствует жестким требованиям Windows 11, все равно можно установить ее, обойдя проверку TPM 2.0 или других компонентов. Подобные способы есть, но Microsoft регулярно закрывает лазейки, поэтому гарантий на будущее нет. Кроме того, система на "неподдерживаемом" железе может потерять официальные обновления, а следовательно, и защиту. Альтернативой остается Tiny11 — облегченная редакция Windows 11 без лишнего программного балласта и с более мягкими требованиями к оборудованию.

Установка Linux

Для тех, кто готов отказаться от Windows, современные дистрибутивы Linux — легкий и удобный способ "оживить" старый компьютер. Ubuntu, Linux Mint или даже минималистичные Lubuntu и Xubuntu работают плавнее Windows 10 на той же конфигурации. Графические оболочки давно стали интуитивными, а встроенные менеджеры ПО упрощают настройку системы. Если нужен совсем легкий вариант, можно обратить внимание на специализированные дистрибутивы, созданные именно для устаревшего оборудования.

Преобразование компьютера в NAS или медиасервер

Когда основной ПК уже приобретен, старый можно превратить в домашнее хранилище данных или мультимедийный сервер. Бесплатные системы вроде TrueNAS Core или OpenMediaVault помогут настроить собственное "облако" с защитой доступа и гибкой конфигурацией дисков. Другой вариант — Plex-сервер, собирающий стриминговые сервисы и локальную коллекцию видео под одной крышей и транслирующий контент на любой экран в доме.

Напомним, официальная поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года. Это означает, что для дальнейшего получения обновлений безопасности и новых функций пользователям придется перейти на Windows 11. Если компьютер соответствует техническим требованиям, обновление будет бесплатным. Однако даже в случае несовместимости устройства существуют альтернативные способы установки более новой системы.

Также мы писали, что Microsoft снова обратила внимание на завершение поддержки Windows 10, однако жесткие системные требования Windows 11 и высокая стоимость лицензии стали серьезным препятствием для многих. Это побудило часть пользователей, в частности в Украине, рассматривать бесплатные операционные системы с открытым кодом как реальную альтернативу.