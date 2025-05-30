Microsoft змінить підхід до оновлення програм у Windows 11 — що зміниться

Ноутбук з Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft розгортає єдину систему, що збиратиме в одному місці всі оновлення встановленого ПЗ. Новий механізм позбавить користувачів потреби шукати апдейти вручну й спростить розробникам доставку свіжих версій для Windows 11.

Про це пише China Review.

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Компанія вже відкрила попередній доступ до платформи Windows Update Orchestration, яка дозволить стороннім застосункам отримувати патчі так само зручно, як і сама операційна система. Розробники зможуть прив’язувати інсталяцію до часу доби, рівня заряду акумулятора або активності користувача, що особливо важливо для ноутбуків і планшетів.

Менеджерка з продуктів Microsoft Енджі Чен пояснила, що мета — створити інтелектуальну платформу керування оновленнями, здатну забезпечувати будь-які апдейти — від застосунків до драйверів — разом із системними. Окрім основного функціоналу "Центру оновлень", сторонні програми отримають його сповіщення, а записи про їхні апдейти з'являтимуться у звичних журналах поряд із патчами безпеки Windows.

Коли нововведення стане доступним у стабільних збірках ОС, у Microsoft поки не уточнюють.

Нагадаємо, антивірусне програмне забезпечення й надалі виконує роль першої лінії оборони для комп'ютерів із Windows. Водночас навколо таких програм роками виникають хибні уявлення, які дезорієнтують користувачів.

Також ми писали, що, попри сучасний інтерфейс Windows 11, чимало користувачів прагнуть повернути зовнішній вигляд, знайомий ще з Windows 10. І хоча повністю відтворити той стиль неможливо, деякі налаштування та додаткові утиліти дозволяють значно наблизити оформлення нової системи до звичного вигляду.