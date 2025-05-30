В них не можна вірити — 7 поширених міфів про антивіруси

Робота антивірусу Microsoft Defender у Windows. Фото: Unsplash

Антивірус і сьогодні залишається базовим рівнем захисту будь-якого ПК під керуванням Windows. Попри це, довкола таких програм роками плодяться легенди, які часто вводять користувачів в оману. Наступальні стратегії кіберзлочинців постійно змінюються, тож дезінформація про засоби безпеки лише полегшує їм роботу.

Про найпопулярніші міфи про антивіруси пише PCWorld.

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Антивірус обов'язково треба встановлювати окремо

Починаючи з Windows 8, у систему вже вбудовано Microsoft Defender, і він продовжує працювати у Windows 10 та Windows 11. Безплатний захист активується автоматично й відключається лише тоді, коли користувач встановлює сторонній продукт. Отже, базовий рівень безпеки має кожен ПК одразу після встановлення ОС.

Вразливими бувають лише комп'ютери з Windows

Зловмисне ПЗ загрожує будь-якій платформі. Прикладом може бути нещодавній бекдор у бібліотеці XZ Utils для Linux або випадки шкідливих програм на macOS, проти яких Apple протидіє власним механізмом XProtect. Жодна операційна система не застрахована від атак.

Антивірус суттєво сповільнює роботу ПК

Сучасні програми перевіряють файли у фоновому режимі та помітного "гальмування" не спричиняють. Перевірка може затримати запуск програми на частки секунди, проте під час щоденної роботи різниця майже непомітна. Повне сканування диска, здебільшого, планується на час, коли комп'ютер простоює.

Захист потрібно запускати вручну

Фонове сканування активне постійно: файли перевіряються у момент завантаження й перед запуском. Планові повні перевірки також відбуваються автоматично, а про знайдені загрози програма сповіщає самостійно. Від користувача не вимагається щоденного натискання кнопки "Сканувати".

Антивірус захистить від усього

Жодне рішення не гарантує абсолютної безпеки. Програми шукають відомі шкідливі об'єкти й аналізують підозрілу поведінку, але нові або ретельно замасковані загрози можуть оминути фільтри. Особливо ризиковано покладатися лише на антивірус, коли йдеться про піратське ПЗ або сумнівні "кряки".

Досвідченим користувачам антивірус не потрібен

Навіть уважний і підкований користувач може стати жертвою нульового дня у браузері чи зараженого оновлення гри в Steam. Додатковий бар'єр у вигляді антивірусу здатен зупинити шкідливий код, коли інші запобіжники вже не спрацювали.

Достатньо лише антивірусу

Комплексна безпека включає не лише програму-сканер. Критично важливими є менеджер паролів, уважність до фішингових листів та небезпечних сайтів, а також регулярні оновлення системи й програм. Антивірус — остання лінія оборони, а не єдине рішення.

Нагадаємо, оновлення безпеки KB5058379 для Windows 10, яке мало усунути критичні вразливості, викликало хвилю негативних відгуків. Користувачі повідомляють про серйозні проблеми: після встановлення апдейтів система може не запускатися, вимагає введення ключа BitLocker або зовсім завершується "синім екраном смерті" (BSOD).

Також ми писали, що операційна система Windows 7 майже досягла 16-річного віку, але ще у січні 2020 року Microsoft припинила її офіційну підтримку. З того часу ОС не отримує навіть критичних оновлень безпеки, що робить її особливо вразливою.