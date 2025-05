Останнє оновлення Windows 10 блокує ПК — як уникнути проблеми

Процес оновлення Windows на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Критичне оновлення безпеки KB5058379 для Windows 10 спричинило масові скарги користувачів. Після встановлення багато пристроїв не завантажуються нормально, вимагають ключ BitLocker і навіть показують BSOD (синій екран смерті).

Про це пише Windows Latest.

Реклама

Читайте також:

Що не так зі свіжим оновленням Windows 10

Оновлення Windows 10 KB5058379, яке розповсюджується через Windows Update і є обов'язковим для всіх користувачів, зокрема бізнесу та корпоративного сектору, викликає серйозні проблеми із запуском системи. За численними повідомленнями, після встановлення комп'ютер переходить у режим відновлення Windows і виводить екран із вимогою ввести ключ відновлення BitLocker. У деяких випадках перед цим з'являється синій екран смерті (BSOD).

BitLocker зазвичай активується лише після змін у BIOS або апаратному забезпеченні, тож така поведінка викликає подив навіть у досвідчених IT-фахівців. Проблема виникає одразу після встановлення оновлення — користувач бачить повідомлення "Enter the recovery key to get going again" із запитом ввести ключ відновлення. Після його введення система повертається до процесу оновлення, а потім — до екрана входу.

Особливе занепокоєння викликає те, що Microsoft офіційно не визнає наявності проблеми. Утім, на форумах і в технічних спільнотах, зокрема на Reddit, вже десятки користувачів повідомляють про блокування комп'ютерів після інсталяції KB5058379. Найчастіше проблема зачіпає пристрої Dell, HP і Lenovo з версіями Windows 10 22H2, 21H2 LTSC і корпоративними випусками. Основний потік скарг надходить від адміністраторів, які використовують SCCM або WSUS для керування оновленнями. У домашніх користувачів ймовірність зіткнутися з BSOD або BitLocker Recovery нижча, але все ж існує.

Що робити, якщо з'явився BitLocker Recovery після KB5058379

Є спосіб уникнути повторної активації BitLocker під час інсталяції цього оновлення. Для цього потрібно зайти в BIOS/UEFI одразу після запуску комп'ютера (зазвичай натисканням F2, F10, F12 або Esc залежно від виробника) й вимкнути параметр Intel TXT або Trusted Execution. У деяких системах це може бути позначено як "OS Kernel DMA Support".

Після збереження змін та виходу з BIOS оновлення повинно встановитися без помилок, і система більше не вимагатиме ключ BitLocker. Важливо розуміти, що це тимчасове рішення, яке не варто ігнорувати, адже йдеться про обов'язкове оновлення безпеки. Після успішного встановлення KB5058379 проблема більше не виникає.

Нагадаємо, підтримка Windows 10 офіційно завершиться в жовтні 2025 року. Після цього користувачі більше не отримуватимуть оновлень безпеки та нових функцій, тож перехід на Windows 11 стане неминучим. Якщо ваш комп'ютер відповідає мінімальним вимогам, оновлення буде безплатним, проте навіть для пристроїв без офіційної підтримки існують способи встановити нову систему.

Також ми писали, що легендарна заставка Windows XP з яскраво-зеленим пагорбом і синім небом протягом понад 20 років вважалася одним із найвідоміших зображень у світі. Проте нещодавні фото показали, що місце з культового кадру зараз має зовсім інакший вигляд, що засмутило багатьох користувачів соцмереж.