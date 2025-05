Последнее обновление Windows 10 блокирует ПК — как избежать проблемы

Процесс обновления Windows на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Критическое обновление безопасности KB5058379 для Windows 10 вызвало массовые жалобы пользователей. После установки многие устройства не загружаются нормально, требуют ключ BitLocker и даже показывают BSOD (синий экран смерти).

Об этом пишет Windows Latest.

Что не так со свежим обновлением Windows 10

Обновление Windows 10 KB5058379, которое распространяется через Windows Update и является обязательным для всех пользователей, в том числе бизнеса и корпоративного сектора, вызывает серьезные проблемы с запуском системы. По многочисленным сообщениям, после установки компьютер переходит в режим восстановления Windows и выводит экран с требованием ввести ключ восстановления BitLocker. В некоторых случаях перед этим появляется синий экран смерти (BSOD).

BitLocker обычно активируется только после изменений в BIOS или аппаратном обеспечении, поэтому такое поведение вызывает удивление даже у опытных IT-специалистов. Проблема возникает сразу после установки обновления — пользователь видит сообщение "Enter the recovery key to get going again" с запросом ввести ключ восстановления. После его ввода система возвращается к процессу обновления, а затем — к экрану входа.

Особое беспокойство вызывает то, что Microsoft официально не признает наличия проблемы. Впрочем, на форумах и в технических сообществах, в частности на Reddit, уже десятки пользователей сообщают о блокировке компьютеров после установки KB5058379. Чаще всего проблема затрагивает устройства Dell, HP и Lenovo с версиями Windows 10 22H2, 21H2 LTSC и корпоративными выпусками. Основной поток жалоб поступает от администраторов, которые используют SCCM или WSUS для управления обновлениями. У домашних пользователей вероятность столкнуться с BSOD или BitLocker Recovery ниже, но все же существует.

Что делать, если появился BitLocker Recovery после KB5058379

Есть способ избежать повторной активации BitLocker во время установки этого обновления. Для этого нужно зайти в BIOS/UEFI сразу после запуска компьютера (обычно нажатием F2, F10, F12 или Esc в зависимости от производителя) и отключить параметр Intel TXT или Trusted Execution. В некоторых системах это может быть обозначено как "OS Kernel DMA Support".

После сохранения изменений и выхода из BIOS обновление должно установиться без ошибок, и система больше не будет требовать ключ BitLocker. Важно понимать, что это временное решение, которое не стоит игнорировать, ведь речь идет об обязательном обновлении безопасности. После успешной установки KB5058379 проблема больше не возникает.

Напомним, поддержка Windows 10 официально завершится в октябре 2025 года. После этого пользователи больше не будут получать обновлений безопасности и новых функций, поэтому переход на Windows 11 станет неизбежным. Если ваш компьютер соответствует минимальным требованиям, обновление будет бесплатным, однако даже для устройств без официальной поддержки существуют способы установить новую систему.

