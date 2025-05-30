В них нельзя верить — 7 распространенных мифов об антивирусах

Работа антивируса Microsoft Defender в Windows. Фото: Unsplash

Антивирус и сегодня остается базовым уровнем защиты любого ПК под управлением Windows. Несмотря на это, вокруг таких программ годами плодятся легенды, которые часто вводят пользователей в заблуждение. Наступательные стратегии киберпреступников постоянно меняются, поэтому дезинформация о средствах безопасности только облегчает им работу.

О самых популярных мифах об антивирусах пишет PCWorld.

Реклама

Читайте также:

Антивирус обязательно надо устанавливать отдельно

Начиная с Windows 8, в систему уже встроен Microsoft Defender, и он продолжает работать в Windows 10 и Windows 11. Бесплатная защита активируется автоматически и отключается только тогда, когда пользователь устанавливает сторонний продукт. Итак, базовый уровень безопасности имеет каждый ПК сразу после установки ОС.

Уязвимыми бывают только компьютеры с Windows

Злонамеренное ПО угрожает любой платформе. Примером может быть недавний бэкдор в библиотеке XZ Utils для Linux или случаи вредоносных программ на macOS, против которых Apple противодействует собственным механизмом XProtect. Ни одна операционная система не застрахована от атак.

Антивирус существенно замедляет работу ПК

Современные программы проверяют файлы в фоновом режиме и заметного "торможения" не вызывают. Проверка может задержать запуск программы на доли секунды, однако при ежедневной работе разница почти незаметна. Полное сканирование диска, в основном, планируется на время, когда компьютер простаивает.

Защиту нужно запускать вручную

Фоновое сканирование активно постоянно: файлы проверяются в момент загрузки и перед запуском. Плановые полные проверки также происходят автоматически, а о найденных угрозах программа оповещает самостоятельно. От пользователя не требуется ежедневного нажатия кнопки "Сканировать".

Антивирус защитит от всего

Ни одно решение не гарантирует абсолютной безопасности. Программы ищут известные вредоносные объекты и анализируют подозрительное поведение, но новые или тщательно замаскированные угрозы могут обойти фильтры. Особенно рискованно полагаться только на антивирус, когда речь идет о пиратском ПО или сомнительных "кряках".

Опытным пользователям антивирус не нужен

Даже внимательный и подкованный пользователь может стать жертвой нулевого дня в браузере или зараженного обновления игры в Steam. Дополнительный барьер в виде антивируса способен остановить вредоносный код, когда другие предохранители уже не сработали.

Достаточно только антивируса

Комплексная безопасность включает не только программу-сканер. Критически важны менеджер паролей, внимательность к фишинговым письмам и опасным сайтам, а также регулярные обновления системы и программ. Антивирус — последняя линия обороны, а не единственное решение.

Напомним, обновление безопасности KB5058379 для Windows 10, которое должно было устранить критические уязвимости, вызвало волну негативных отзывов. Пользователи сообщают о серьезных проблемах: после установки апдейта система может не запускаться, требует ввода ключа BitLocker или вовсе завершается "синим экраном смерти" (BSOD).

Также мы писали, что операционная система Windows 7 почти достигла 16-летнего возраста, но еще в январе 2020 года Microsoft прекратила ее официальную поддержку. С тех пор ОС не получает даже критических обновлений безопасности, что делает ее особенно уязвимой.