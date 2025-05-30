Microsoft изменит подход к обновлению программ в Windows 11 — что изменится

Ноутбук с Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft разворачивает единую систему, которая будет собирать в одном месте все обновления установленного ПО. Новый механизм избавит пользователей от необходимости искать апдейты вручную и упростит разработчикам доставку свежих версий для Windows 11.

Об этом пишет China Review.

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Компания уже открыла предварительный доступ к платформе Windows Update Orchestration, которая позволит сторонним приложениям получать патчи так же удобно, как и сама операционная система. Разработчики смогут привязывать инсталляцию ко времени суток, уровню заряда аккумулятора или активности пользователя, что особенно важно для ноутбуков и планшетов.

Менеджер по продуктам Microsoft Энджи Чен объяснила, что цель — создать интеллектуальную платформу управления обновлениями, способную обеспечивать любые апдейты — от приложений до драйверов — вместе с системными. Кроме основного функционала "Центра обновлений", сторонние программы получат его оповещения, а записи об их апдейтах будут появляться в привычных журналах наряду с патчами безопасности Windows.

Когда нововведение станет доступным в стабильных сборках ОС, в Microsoft пока не уточняют.

Напомним, антивирусное программное обеспечение продолжает выполнять роль первой линии обороны для компьютеров с Windows. В то же время вокруг таких программ годами возникают ложные представления, которые дезориентируют пользователей.

Также мы писали, что, несмотря на современный интерфейс Windows 11, многие пользователи стремятся вернуть внешний вид, знакомый еще с Windows 10. И хотя полностью воссоздать тот стиль невозможно, некоторые настройки и дополнительные утилиты позволяют значительно приблизить оформление новой системы к привычному виду.