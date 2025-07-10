Лучшие браузеры для iPhone — что выбрать вместо Google Chrome и Safari

Поисковая система Google на экране iPhone. Фото: Unsplash

Если Safari вам не по вкусу, скорее всего, вы перешли на Google Chrome — он тесно интегрирован с сервисами Google и привычен с рабочего компьютера. Такое удобство может стоить вам полезных функций и лучшей защиты приватности, которые предлагают другие браузеры для iPhone.

О том, какие три браузера для iPhone стоит попробовать вместо Google Chrome, пишет SlashGear.

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Firefox Focus

Разработчики Mozilla взяли репутацию "большого" Firefox в сфере безопасности и превратили ее в максимально простой и приватный мобильный браузер.

Firefox Focus автоматически блокирует трекеры, быстро загружает страницы и позволяет одним касанием стереть историю, куки, кэш и открытые вкладки. Начиная каждый раз с "чистого листа", вы не увидите рекламных баннеров, сохраненных сессий или паролей. Единственная уступка минимализма — отсутствие вкладок и закладок, но для пользователей, которые ценят конфиденциальность, это скорее преимущество.

DuckDuckGo

Начиная с iOS 14, можно изменить браузер по умолчанию, поэтому DuckDuckGo стал реальным конкурентом Safari.

Приложение блокирует трекеры, принудительно включает HTTPS и показывает "оценку приватности" для каждого сайта. Встроенная функция Global Privacy Control автоматически сообщает сайтам, что вы не соглашаетесь на продажу или передачу личных данных. Плеер Duck Player позволяет смотреть YouTube без рекламы и отслеживания, а синхронизация паролей и закладок работает без учетной записи.

Brave

Тем, кто не готов полностью отказываться от "хромового" интерфейса, подойдет Brave — браузер на базе Chromium с расширенным набором функций.

Он по умолчанию блокирует рекламу и трекеры, а платный Brave Firewall + VPN шифрует трафик на до десяти устройствах. Встроенный ассистент Leo приватно суммирует страницы, переводит тексты и отвечает на вопросы без хранения истории запросов. Кроме того, Brave предлагает собственный криптокошелек, независимую поисковую систему Brave Search и функцию Playlist для сохранения аудио и видео, доступных офлайн или через Apple CarPlay.

Напомним, Microsoft заявляет, что браузер Edge превосходит Google Chrome на Windows по быстродействию, эффективности использования ресурсов и встроенными средствами блокировки рекламы. Благодаря глубокой интеграции с операционной системой Edge якобы обеспечивает более высокую стабильность и лучшую оптимизацию.

Также мы писали, что режим инкогнито в браузерах лишь имитирует приватность. Он не сохраняет локальные данные, но и не скрывает IP-адрес и не защищает от слежки со стороны провайдеров или сайтов.