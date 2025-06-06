Вся правда про приватність — що таке режим інкогніто та чи захищає він

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Unsplash

Режим інкогніто відкриває нову сесію без локального збереження історії перегляду, файлів cookie та даних сайтів. Проте він не приховує IP-адресу, тож інтернет-провайдери, рекламні мережі й самі вебресурси все одно бачать вашу активність, без натяку на приватність.

Про це пише 24 Канал.

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Головна вигода інкогніто — непомітність для інших користувачів того самого комп'ютера: після закриття вікна всі нові cookie автоматично зникають, а переглянуті сторінки не потрапляють до історії. Водночас провайдер, роботодавець або власник Wi-Fi можуть відстежувати весь трафік, адже IP-адреса залишається незмінною.

Саме IP-адреса дозволяє ідентифікувати пристрій у мережі та визначати його розташування. Вона відкриває шлях до цілеспрямованої реклами, геоблокувань чи навіть спроб крадіжки даних і DDoS-атак. Тому користувачам, які прагнуть справжньої конфіденційності, інкогніто замало: він не маскує IP, не блокує шкідливе ПЗ і не заважає сайтам визначати геолокацію.

Для повноцінного захисту потрібні інструменти, що маскують адресу й шифрують з'єднання:

VPN спрямовує трафік через захищені сервери, приховуючи IP і вміст даних;

веббраузер Tor проводить його крізь кілька анонімних вузлів;

проксі підміняє адресу, але без шифрування обмежує безпеку та швидкість.

На відміну від цих рішень, режим інкогніто всього лише не зберігає локальний слід ваших дій, залишаючи їх видимими зовні.

Отже, "приватне" вікно захищає лише від допитливих очей на вашому пристрої. Щоб залишатися невидимими в мережі, доведеться підключати VPN, Tor чи інші засоби, здатні приховати IP-адресу та зашифрувати трафік.

Нагадаємо, WhatsApp уже давно став основним каналом комунікації для мільйонів користувачів по всьому світу, що робить його привабливою мішенню для спамерів і шахраїв. Вони надсилають небажані повідомлення й дзвінки, але в самому застосунку передбачено інструменти, які дозволяють майже повністю захиститися від незнайомців.

Також ми писали, що з роками смартфони накопичують велику кількість SMS — від банальних нагадувань до важливих повідомлень із конфіденційною інформацією. Хоча більшість із них швидко забувається, частина може становити загрозу для безпеки.