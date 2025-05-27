Небезпечні SMS у телефоні — які повідомлення потрібно негайно видалити

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Смартфони за роки використання накопичують сотні, а то й тисячі текстових повідомлень. Переважна більшість із них забувається одразу після прочитання, але деякі можуть створити серйозні загрози, адже часто містять конфіденційні дані. Якщо зберігати такі SMS, збільшується ризик витоку особистої інформації, тому варто регулярно наводити лад у своєму листуванні.

Про це пише ITsider.

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Чому збережені SMS становлять ризик

Сьогодні українці дедалі рідше спілкуються через традиційні SMS, проте цей канал і далі використовується для надсилання банківських сповіщень, одноразових кодів доступу й іншої важливої інформації. Водночас маркетологи й шахраї також активно користуються текстовими повідомленнями, перетворюючи їх на інструмент фішингу або збору персональних даних. Сучасні телефони мають достатньо пам'яті, тож ми припиняємо замислюватися про прибирання старих листувань, хоча навіть одне збережене SMS може відкрити зловмисникам шлях до фінансів чи особистого життя.

Насамперед небезпеку становлять повідомлення, у яких містяться логіни, паролі або одноразові коди. Навіть якщо код уже неактуальний, залишати його в телефоні не варто: для кіберзлочинців це цінна знахідка. Безпечніше зберігати такі відомості в надійному менеджері паролів або в офлайн-нотатнику.

Другу групу ризиків утворюють SMS з особистими даними — адресами, повним іменем, датою народження чи деталями замовлень. Приміром, повідомлення служби доставки із зазначенням точного місця проживання краще одразу видалити, аби воно не потрапило до сторонніх рук.

Не менш уважними слід бути й до банківських сповіщень: підтверджень переказів, інформації про залишок на рахунку або тимчасових кодів входу. Навіть коротка згадка про фінансові операції допоможе шахраям скласти повну картину вашої платоспроможності.

Окрему категорію становлять підозрілі або рекламні SMS із невідомих номерів, у яких містяться посилання. Відкривати такі повідомлення чи переходити за лінками небезпечно: вони часто маскують фішингові сайти або шкідливе програмне забезпечення. Загроза зростає, коли смартфон може потрапити до рук дітей, які випадково натиснуть на небезпечне посилання.

Нагадаємо, WhatsApp почав впроваджувати нову функцію "Розширена конфіденційність чату", яка спрямована на збереження розмов виключно в межах додатка. Після активації цієї опції користувачі можуть заборонити експорт історії чату та автоматичне збереження медіафайлів у пам'ять смартфона.

Також ми писали, що Signal нині вважається одним із найнадійніших месенджерів у плані захисту приватності. Його активно використовують спеціалісти з кібербезпеки, журналісти, держслужбовці та ІТ-фахівці. З вузькоспеціалізованого сервісу він перетворився на широко вживаний інструмент для повністю зашифрованого спілкування.