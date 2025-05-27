Опасные SMS в телефоне — какие сообщения нужно немедленно удалить

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны за годы использования накапливают сотни, а то и тысячи текстовых сообщений. Подавляющее большинство из них забывается сразу после прочтения, но некоторые могут создать серьезные угрозы, ведь часто содержат конфиденциальные данные. Если хранить такие SMS, увеличивается риск утечки личной информации, поэтому стоит регулярно наводить порядок в своей переписке.

Об этом пишет ITsider.

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Почему сохраненные SMS представляют риск

Сегодня украинцы все реже общаются через традиционные SMS, однако этот канал продолжает использоваться для отправки банковских уведомлений, одноразовых кодов доступа и другой важной информации. В то же время маркетологи и мошенники также активно пользуются текстовыми сообщениями, превращая их в инструмент фишинга или сбора персональных данных. Современные телефоны имеют достаточно памяти, поэтому мы перестаем задумываться об уборке старых переписок, хотя даже одно сохраненное SMS может открыть злоумышленникам путь к финансам или личной жизни.

Прежде всего опасность представляют сообщения, в которых содержатся логины, пароли или одноразовые коды. Даже если код уже неактуален, оставлять его в телефоне не стоит: для киберпреступников это ценная находка. Безопаснее хранить такие сведения в надежном менеджере паролей или в офлайн-записной книжке.

Вторую группу рисков образуют SMS с личными данными — адресами, полным именем, датой рождения или деталями заказов. К примеру, сообщение службы доставки с указанием точного места жительства лучше сразу удалить, чтобы оно не попало в посторонние руки.

Не менее внимательными следует быть и к банковским уведомлениям: подтверждениям переводов, информации об остатке на счете или временных кодов входа. Даже краткое упоминание о финансовых операциях поможет мошенникам составить полную картину вашей платежеспособности.

Отдельную категорию составляют подозрительные или рекламные SMS с неизвестных номеров, в которых содержатся ссылки. Открывать такие сообщения или переходить по ссылкам опасно: они часто маскируют фишинговые сайты или вредоносное программное обеспечение. Угроза возрастает, когда смартфон может попасть в руки детей, которые случайно нажмут на опасную ссылку.

Напомним, WhatsApp начал внедрять новую функцию "Расширенная конфиденциальность чата", которая направлена на сохранение разговоров исключительно в пределах приложения. После активации этой опции пользователи могут запретить экспорт истории чата и автоматическое сохранение медиафайлов в память смартфона.

Также мы писали, что Signal сейчас считается одним из самых надежных мессенджеров в плане защиты приватности. Его активно используют специалисты по кибербезопасности, журналисты, госслужащие и ИТ-специалисты. Из узкоспециализированного сервиса он превратился в широко применяемый инструмент для полностью зашифрованного общения.