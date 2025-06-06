Вся правда о приватности — что такое режим инкогнито и защищает ли он

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Unsplash

Режим инкогнито открывает новую сессию без локального сохранения истории просмотра, файлов cookie и данных сайтов. Однако он не скрывает IP-адрес, поэтому интернет-провайдеры, рекламные сети и сами веб-ресурсы все равно видят вашу активность, без намека на приватность.

Об этом пишет 24 Канал.

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Главная выгода инкогнито — незаметность для других пользователей того же компьютера: после закрытия окна все новые cookie автоматически исчезают, а просмотренные страницы не попадают в историю. В то же время провайдер, работодатель или владелец Wi-Fi могут отслеживать весь трафик, ведь IP-адрес остается неизменным.

Именно IP-адрес позволяет идентифицировать устройство в сети и определять его местоположение. Он открывает путь к целенаправленной рекламе, геоблокировкам или даже попыткам кражи данных и DDoS-атакам. Поэтому пользователям, которые стремятся к настоящей конфиденциальности, инкогнито мало: он не маскирует IP, не блокирует вредоносное ПО и не мешает сайтам определять геолокацию.

Для полноценной защиты нужны инструменты, маскирующие адрес и шифрующие соединение:

VPN направляет трафик через защищенные серверы, скрывая IP и содержимое данных;

веб-браузер Tor проводит его через несколько анонимных узлов;

прокси подменяет адрес, но без шифрования ограничивает безопасность и скорость.

В отличие от этих решений, режим инкогнито всего лишь не сохраняет локальный след ваших действий, оставляя их видимыми снаружи.

Таким образом, "приватное" окно защищает только от любопытных глаз на вашем устройстве. Чтобы оставаться невидимыми в сети, придется подключать VPN, Tor или другие средства, способные скрыть IP-адрес и зашифровать трафик.

Напомним, WhatsApp уже давно стал основным каналом коммуникации для миллионов пользователей по всему миру, что делает его привлекательной мишенью для спамеров и мошенников. Они присылают нежелательные сообщения и звонки, но в самом приложении предусмотрены инструменты, которые позволяют почти полностью защититься от незнакомцев.

Также мы писали, что с годами смартфоны накапливают большое количество SMS — от банальных напоминаний до важных сообщений с конфиденциальной информацией. Хотя большинство из них быстро забывается, часть может представлять угрозу для безопасности.