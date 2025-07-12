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6 лучших браузеров для Android вместо Google Chrome

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 16:12
Лучшие браузеры для Android в 2025 году — 6 альтернатив Google Chrome
Логотип браузера Google Chrome на экране смартфона. Фото: Unsplash

Chrome продолжает удерживать наибольшую долю рынка мобильных браузеров, однако расход батареи и уступки в области конфиденциальности заставляют все больше пользователей смотреть в сторону конкурентов. Существуют популярные альтернативы браузера Google, каждая из которых отвечает определенным потребностям пользователей.

Об этом пишет SlashGear.

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DuckDuckGo

Бывшая поисковая система 2008 года превратилась в полноценный браузер с более чем 50 млн загрузок. DuckDuckGo блокирует рекламу, трекеры, cookies, упрощает просмотр YouTube и показывает, кто именно пытался следить за вами. Из минусов: мало расширений и в последнее время ослаблены результаты поиска, так что пока это скорее "темная лошадка", чем безоговорочный лидер.

Samsung Internet

Предустановлен на сотнях миллионов Galaxy-устройств, но достоин внимания и владельцев других марок. Удобная нижняя панель, гибкий обвес, темная тема, Reader Mode и Video Assistant. Secret Mode опережает знакомый "Инкогнито" благодаря блокировке загрузок и биометрическому замку. Главные "но": синхронизация только в экосистеме Samsung и меньший каталог дополнений.

Firefox

Открытый код, автоматическая блокировка трекеров, выбор поисковой системы, переносная строка поиска и давнее умение работать с расширениями. Firefox Sync тянет вкладки и пароли на все ваши гаджеты, а отсутствие Chromium-основы добавляет независимости от гигантов Big Tech. Продвинутым пользователям может не хватать функций вроде таб-стека, но в целом это стабильный и "некорпоративный" вариант.

Vivaldi

Наследник идей сооснователя Opera предлагает почти безграничную настройку интерфейса: собственные темы, макеты, Speed Dial, заметки с синхронизацией, перевод страниц, снимки экрана и встроенную блокировку рекламы/трекеров. Нет отдельного ИИ-помощника или VPN и не претендует на рекорды скорости, зато на планшетах раскрывается в полной мере.

Brave

Созданный в 2016 году сооснователем Mozilla, Brave блокирует рекламу, трекеры, отпечаток устройства и cookies по умолчанию, ускоряя загрузку в 3-6 раз и экономя батарею. Особенность — система вознаграждений BAT, расплачивающаяся криптотокеном за просмотр добровольной рекламы. Интерфейс Chromium-типа с отдельной кнопкой статистики конфиденциальности и семейством сервисов Brave. Часть кнопок спрятана глубже, но ради сверхприватности это небольшая жертва.

Opera

Старожил веба с аудиторией около 350 млн пользователей и новым ИИ-помощником Aria. Легко передвинуть поисковую строку вниз, добавить обои или быстрые ссылки. В приватности Opera делает ставку на бесплатный встроенный VPN, блокировщик рекламы и трекеров. Фишка My Flow синхронизирует ссылки и файлы между устройствами без привязки к одной экосистеме. Единственная ложка дегтя — общая с Chrome кодовая база, если именно она стала причиной вашего "разрыва".

Напомним, если Safari вам не нравится, скорее всего, вы выбрали Google Chrome — он удобен, знаком с ПК и интегрирован с сервисами Google. Однако такая привычность может лишить вас уникальных функций и лучшей защиты приватности, которые предлагают альтернативные браузеры для iPhone.

Также мы писали, что Microsoft убеждает, что ее Edge превосходит Chrome на Windows по скорости, энергоэффективности и блокировке рекламы. Благодаря глубокой интеграции с системой браузер демонстрирует более стабильную работу и меньшую нагрузку на ресурсы.

Google Android смартфон Chrome браузер подборка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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